港大研究：太極拳可治慢性失眠 長遠療效與認知行為治療相近

失眠是長者常見睡眠障礙，與心血管疾病、精神疾病及認知能力衰退等嚴重疾病風險息息相關。港大醫學院公共衛生學院研究團隊發現，太極拳對慢性失眠具長期療效，效果媲美失眠認知行為治療。研究結果已於《英國醫學雜誌》發表。
低衝擊運動
太極拳是中國傳統武術，屬於低衝擊性、中等強度的運動，不少長者用作為日常保健運動。認知行為治療透過心理干預方式，幫助患者識別和改變導致睡眠問題的思維模式和行為，是現時有效治療慢性失眠的標準方案。
比較兩者療效
港大研究團隊招募200名50歲或以上的慢性失眠患者，並隨機分配至太極拳組或認知行為治療組。太極拳組於為期3個月的訓練中，每周兩次由導師帶領練習1小時的24式楊式太極拳訓練。研究團隊於計劃開始前、3個月後及15個月後，採用「失眠嚴重程度指數表(ISI)」評估失眠程度。研究人員設定評估標準，以檢視太極拳作為失眠替代療法的潛力。
長遠分數接近
研究結果顯示，認知行為治療於初期展現明顯優勢，3個月內將失眠指數降低11.19分，遠高於太極拳的6.67分；到第15個月時，太極拳的改善幅度達9.51分，療效幾乎趕上認知行為治療的10.18分，兩者差距縮小至0.68分，顯示太極拳具長期療效。
港大醫學院公共衛生學院運動學分部主任兼教授蕭明輝教授指出：「長者等候認知行為治療需時，且未必能長期負擔治療費用。研究證實太極拳是可行替代方案，改善睡眠同時促進整體身心健康。」