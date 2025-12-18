熱門搜尋:
健康
2025-12-18 16:12:00

港大研究：太極拳可治慢性失眠 長遠療效與認知行為治療相近

太極

港大醫學院的研究證實，太極拳可作為針對中老年人慢性失眠問題的治療替代方案。

失眠是長者常見睡眠障礙，與心血管疾病、精神疾病及認知能力衰退等嚴重疾病風險息息相關。港大醫學院公共衛生學院研究團隊發現，太極拳對慢性失眠具長期療效，效果媲美失眠認知行為治療。研究結果已於《英國醫學雜誌》發表。

低衝擊運動

太極拳是中國傳統武術，屬於低衝擊性、中等強度的運動，不少長者用作為日常保健運動。認知行為治療透過心理干預方式，幫助患者識別和改變導致睡眠問題的思維模式和行為，是現時有效治療慢性失眠的標準方案。

 

比較兩者療效

港大研究團隊招募20050歲或以上的慢性失眠患者，並隨機分配至太極拳組或認知行為治療組。太極拳組於為期3個月的訓練中，每周兩次由導師帶領練習1小時的24式楊式太極拳訓練。研究團隊於計劃開始前、3個月後及15個月後，採用「失眠嚴重程度指數表(ISI)」評估失眠程度。研究人員設定評估標準，以檢視太極拳作為失眠替代療法的潛力。

失眠解決方法｜10項好眠建議（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，規律作息及睡眠（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，舒適的睡眠環境：適當室溫、燈光、少噪音及舒適床墊（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，限制午休的時間（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，晚餐後禁喝咖啡、茶、可樂、酒及抽煙（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，避免使用床或臥房為其他睡眠的活動場所，如看電視、打電動（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，按時依照醫師處方服用藥物（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，為了避免夜間頻尿而起床上廁所，影響到睡眠，最好晚餐後少喝水及飲料（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，睡前可食用助眠小點心，但不宜吃太飽（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，規律運動；睡前宜做溫和及放鬆身心之活動，切忌睡前劇烈活動（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，積極參與社交活動（am730製圖）

長遠分數接近

研究結果顯示，認知行為治療於初期展現明顯優勢，3個月內將失眠指數降低11.19分，遠高於太極拳的6.67分；到第15個月時，太極拳的改善幅度達9.51分，療效幾乎趕上認知行為治療的10.18分，兩者差距縮小至0.68分，顯示太極拳具長期療效。

港大醫學院公共衛生學院運動學分部主任兼教授蕭明輝教授指出：「長者等候認知行為治療需時，且未必能長期負擔治療費用。研究證實太極拳是可行替代方案，改善睡眠同時促進整體身心健康。」

