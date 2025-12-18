港大研究：太極拳可治慢性失眠 長遠療效與認知行為治療相近

低衝擊運動

太極拳是中國傳統武術，屬於低衝擊性、中等強度的運動，不少長者用作為日常保健運動。認知行為治療透過心理干預方式，幫助患者識別和改變導致睡眠問題的思維模式和行為，是現時有效治療慢性失眠的標準方案。

比較兩者療效

港大研究團隊招募200名50歲或以上的慢性失眠患者，並隨機分配至太極拳組或認知行為治療組。太極拳組於為期3個月的訓練中，每周兩次由導師帶領練習1小時的24式楊式太極拳訓練。研究團隊於計劃開始前、3個月後及15個月後，採用「失眠嚴重程度指數表(ISI)」評估失眠程度。研究人員設定評估標準，以檢視太極拳作為失眠替代療法的潛力。