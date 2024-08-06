港大研究：重症流感比重症新冠 更易患急性腎損傷

相比起每年都出現高峰期的流感，新冠病毒感染會較多人關注，亦認為感染新冠的嚴重性會比流感高。不過港大醫學院最新的研究發現，因以上兩種上呼吸道感染而需要進入深切治療部治理的患者之中，感染甲型流感導致急性腎損傷的風險比感染新冠病毒高。研究結果已發表在學術期刊《電子臨床醫學》。

風險高一倍

研究由港大醫學院臨床醫學學院內科學系腎臟科、深切治療醫學部及微生物學系的研究人員合作進行，利用醫院管理局的電子健康紀錄進行回顧性隊列研究。研究團隊分析2013年1月至2023年4月期間香港15家公立醫院深切治療部4,328名患者的數據，其中2,787名患者(64.4%)檢測出新型冠狀病毒，1,541名患者檢測為甲型流感。

研究結果顯示，當中1,053名(37.8%)新冠患者在深切治療部住院期間出現急性腎損傷，而甲型流感患者中有828名(53.7%)出現急性腎損傷。與新冠患者相比，感染流感病毒的危重患者發生急性腎損傷的風險高49%，發生第三期急性腎損傷的風險高43%，而需要急性透析治療的比例也增加48%。在調整干擾因素後，甲型流感患者出現急性腎損傷的風險是新冠患者的兩倍。