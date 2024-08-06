港大研究：重症流感比重症新冠 更易患急性腎損傷

相比起每年都出現高峰期的流感，新冠病毒感染會較多人關注，亦認為感染新冠的嚴重性會比流感高。不過港大醫學院最新的研究發現，因以上兩種上呼吸道感染而需要進入深切治療部治理的患者之中，感染甲型流感導致急性腎損傷的風險比感染新冠病毒高。研究結果已發表在學術期刊《電子臨床醫學》。
風險高一倍
研究由港大醫學院臨床醫學學院內科學系腎臟科、深切治療醫學部及微生物學系的研究人員合作進行，利用醫院管理局的電子健康紀錄進行回顧性隊列研究。研究團隊分析2013年1月至2023年4月期間香港15家公立醫院深切治療部4,328名患者的數據，其中2,787名患者(64.4%)檢測出新型冠狀病毒，1,541名患者檢測為甲型流感。
研究結果顯示，當中1,053名(37.8%)新冠患者在深切治療部住院期間出現急性腎損傷，而甲型流感患者中有828名(53.7%)出現急性腎損傷。與新冠患者相比，感染流感病毒的危重患者發生急性腎損傷的風險高49%，發生第三期急性腎損傷的風險高43%，而需要急性透析治療的比例也增加48%。在調整干擾因素後，甲型流感患者出現急性腎損傷的風險是新冠患者的兩倍。
或與疫苗接種率有關
研究團隊認為，新冠疫情期間本港人口的新冠疫苗接種率明顯比流感疫苗接種率更高，可能疫苗有效預防腎臟問題而出現是次結果。對於疫情大流行期間提高流感疫苗接種率能否減低全身多個器官損傷的風險，仍有待進一步研究。其次，流感病毒也可能比新型冠狀病毒更具毒性，或對腎臟造成更大損害。
領導這項研究的港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床副教授葉逸軒醫生表示：「這項研究揭示面對嚴重呼吸道病毒感染時，必需時刻保持警惕，做好預防措施。儘管新冠患者出現腎臟併發症的風險較低，但呼吸道病毒可能引起的多重器官衰竭問題不容忽視，例如流感病毒便有較高致病風險導致急性腎損傷，因此應大力提倡所有高危病人及早接種疫苗。」