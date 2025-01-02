港大醫學院數據分析 證抗精神病藥氯氮平致血癌發病風險極低

港大醫學院黎子駿教授(右三)領導的研究團隊利用大數據分析，首證服抗精神病藥氯氮平導致血癌發病風險極低，臨床應用安全。

氯氮平為難治性精神分裂症的藥物，有效減輕症狀，並減低復發率和死亡率。最近有外國研究指氯氮平或與血癌風險顯著增加有關，但由於數據限制和研究設計等原因，未能估算服用氯氮平所導致的血癌病例數字。港大醫學院則利用醫管局的40萬份醫療大數據作分析，發現使用氯氮平導致血癌的風險極低。

發病風險極低

港大醫學院研究團隊利用醫管局的全港電子健康紀錄作綜合縱向回顧，從2001年至2022年21年間40萬份數據篩選，追蹤當中約一萬名診斷為精神分裂症的患者，紀錄由首次使用藥物開始7年間的健康狀況隨訪，並檢視血癌發病情況。

結果發現7年間共有39人發展為血癌，經統計調後估計每1萬人使用氯氮平，一年僅增加少於6例血癌。對比對照組數據後，血癌加權發病率約為2.22，代表兩者的確有些微關聯，與外國研究結果一致；而其他癌症風險沒有增加。有關研究成果已發表於《PLOS Medicine》期刊。