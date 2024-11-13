港大醫學院統合分析 高危EB病毒譜系與鼻咽癌風險密切相關

鼻咽癌在南中國地區尤為常見，被視為該癌症的流行區，其發病率至少比世界上非流行區高出20倍。港大醫學院研究團隊發現，特定的EB病毒(Epstein-Barr virus)變異體與鼻咽癌之間存在顯著關聯。有關研究成果已發表在《病原體 PLoS》期刊。

又稱廣東癌 鼻咽癌又稱為「廣東癌」，在廣東、香港等南中國地區及東南亞尤為普遍，主要影響30至60歲的男性。成因與多種因素有關，包括遺傳、環境和病毒。鼻咽癌通常在晚期才被診斷，早期檢測將顯著提高患者的生存率，並減少治療帶來的長期副作用。研究人員指出，由於已證實EB病毒與鼻咽癌有百分百的關聯，因此有必要深入探討EB病毒在鼻咽癌發病機制中的作用 。

七成患者具 高危 EB 病毒單體型 近期由港大醫學院及中山大學腫瘤防治中心團隊進行的研究發現，某些EB病毒變異體可能會增加個別人士患上鼻咽癌的風險。研究團隊利用香港兩個數據集和廣東一個數據集進行了全基因組關聯研究的綜合分析，這些數據集包括總共279個鼻咽癌患者和227個健康人群的EB病毒基因組序列。研究顯示，約七成鼻咽癌患者存在高危的EB病毒單體型，而在健康人群中僅約三成人攜帶此EB病毒。研究團隊進一步發現，透過分析9個與高危EB病毒譜系相關的基因標記，可能有助預測鼻咽癌的存在，意味這些基因標記未來可能成為鼻咽癌篩查和診斷的新方法。

助開發針對性篩查和診斷測試 首席研究員、港大醫學院臨床醫學學院兒科及青少年醫學系蔣國誠教授認為，研究識別出高危EB病毒譜系，為未來研究鼻咽癌的發病機制提供有力支持，同時有助在香港和中國南部等流行區開發針對性篩查和診斷測試，最終改善患者的治療結果。「通過分析在中國南部的大量數據集，我們確認EB病毒基因組EBER2區域附近的特定遺傳變異與鼻咽癌有關。這些高危變異緊密相關，形成一個更大的高風險組合。」