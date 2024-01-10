港大醫學院聯同懲教署推行丙型肝炎篩查先導計劃 為合資格在囚人士提供自願檢測及治療

丙型肝炎屬慢性病毒性肝炎，主要透過接觸受污染的血液或體液、性接觸或母嬰傳播而受到感染，若沒有適當治療，或引致肝硬化甚至肝癌。現時已有直接抗病毒藥物(Direct-acting antivirals，DAA)，可治愈九成以上的丙肝病毒感染。港大醫學院便與懲教署合作，為自願參與計劃的合資格在囚人士進行檢測，以找出丙肝帶病毒者並提供抗病毒藥物治療。

「目標群組消除」策略效果理想

世衛訂立了2030年消除肝炎的目標，希望各國能大幅減低病毒性肝炎的發病率及死亡率。於是港大醫學院的研究團隊以「目標群組消除」策略進行「丙型肝炎篩查先導計劃」，為高危群組進行丙肝檢測及治療護理。本地丙肝病毒感染率約為0.32%(約有2.2萬名患者)，難以透過大型篩查找出患者，於是研究團隊集中資源為特定丙肝高危群組提供服務，能更有效提供篩查及治療。

研究團隊早前透過非牟利團體接觸到中途宿舍或復康中心正進行藥物復康並曾有共用針筒、曾經入獄或曾濫用藥物的人士，作出篩查和治療，檢測率達47.2%，治愈率更高達97%，效果理想，故進一步推展至其他的高危群組。