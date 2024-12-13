港大醫學院首創 光電流感應塗層 骨科手術康復速度快一倍

港大醫學院的研究團隊利用光電流以非侵入性方式調節免疫細胞，獨創的塗層經近紅外線照射時會產生光電信號，及時減輕急性炎症，促進骨骼與植入物融合。

骨科手術中不時需要在患者身體內放入金屬植入物，例如人工關節置換術等。港大醫學院最新研發出光電流感應塗層，有助縮短植入物在體內與骨骼融合的時間，並減少排斥風險，有助加速患者康復。

或有排斥問題

當植入金屬支架等異物時，身體會出現異物反應，免疫細胞中的巨噬細胞會率先變得活躍，引發炎症反應，以促進間充質幹細胞募集並啟動骨骼再生。但是，若患者因病理原因等無法及時調節炎症，可能會發展為慢性炎症，導致纖維囊形成、骨再吸收、植入物酶降解，以及骨骼與植入物延遲融合等問題，最終導致身體排斥植入物。醫學文獻便指有10%的植入物排斥案例源於植入物鬆脫。

有助骨骼與植入物融合

為了在炎症初期主動調控病人骨骼和植入物之間的免疫組織微環境，並防止發展為長期炎症，港大醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系楊偉國教授率領的研究團隊，研發出一種光電流感應塗層物料，可按需要調控巨噬細胞分化，減少植入物植入初期產生的急性炎症。

在植入物上添加了塗層物料後，可透過近紅外光照射植入物表面塗層物料，產生光電流，引發巨噬細胞中鈣離子內流增加，從而創造一個更適合的骨免疫組織微環境，增強間充質幹細胞(Mesenchymal Stem Cells，MSCs)的募集達到成骨，有利骨骼與植入物融合。