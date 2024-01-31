港大開發PD-1增強型DNA疫苗取突破 恆河猴6年無愛滋病症狀

港大醫學院愛滋病研究所開發PD-1增強型DNA疫苗取得突破，研究發現，已接種PD -1增強型DNA疫苗的恆河猴，在感染愛滋病病毒及再次加強接種後，能夠誘導持續性的病毒特異性CD8+ T細胞免疫反應，長達6年沒有愛滋病病徵，而且在沒有接受「雞尾酒療法」(cART)的情況下成功抑制病毒。有關研究已於美國微生物學學會的權威雜誌《Microbiology Spectrum》上發表。

PD-1增強型DNA疫苗策略在不需要抗病毒藥物治療下，有效防治愛滋病及控制病毒超過6年。

不再依賴 cART 治療

該研究與臨床醫學學院微生物學系和新發傳染性疾病國家重點實驗室研究團隊，聯合港大深圳醫院、佛山科學技術學院及深圳市第三人民醫院合作。

雖現時cART療法可有效抑制病毒複製有效抑制病毒複製，但由於HIV-1仍存在於潛伏病毒庫中，因此要在完全或長期停止服用cART藥物下控制HIV-1病毒感染變得很困難。研究團隊認為，要結束愛滋病大流行，關鍵是要研發高效而不依賴cART治療的病毒控制的免疫策略。

另外，研究亦同時發現實驗猴體內的T細胞免疫反應，能有效針對病毒作出多功能和廣泛效應長達6年。以上的發現都有助證實PD-1增強型DNA疫苗策略，有望成為用於防治愛滋病的第三代DNA疫苗。