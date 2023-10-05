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健康
2023-10-05 19:30:46

港式飲品｜茶餐廳飲品卡路里大比拼 凍奶茶竟然排第尾 最高唔係凍檸茶？一杯等如兩碗飯！

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港式飲品｜茶餐廳飲品卡路里大比拼 凍奶茶竟然排第尾 最高係呢個？一杯等如兩碗飯！

炎炎夏日外出吃飯總會配凍飲！

炎炎夏日外出吃飯總會配凍飲，就算是糧尾都毫不猶豫要加2蚊！不過每日兩杯，糖分及熱量分分鐘超標！今日就來個港式凍飲卡路里大比拼，找出熱量最高的飲品！

港式茶餐廳卡路里，凍檸茶同凍奶茶排第幾？（am730製圖） 港式茶餐廳卡路里，凍檸茶同凍奶茶排第幾？（am730製圖） 港式茶餐廳卡路里，凍檸茶同凍奶茶排第幾？（am730製圖） 港式茶餐廳卡路里，凍檸茶同凍奶茶排第幾？（am730製圖） 港式茶餐廳卡路里，凍檸茶同凍奶茶排第幾？（am730製圖） 港式茶餐廳卡路里，凍檸茶同凍奶茶排第幾？（am730製圖）

第五位：凍奶茶(130卡路里)

不少人都誤會凍奶茶的熱量非常高，但其實一杯約300毫升凍奶茶只含有約130卡路里，不過要注意，奶茶中的熱量主要來自花奶，花奶的熱量比鮮奶高近一倍，因此就算走甜，亦不代表較為健康。

港式飲品｜茶餐廳飲品卡路里大比拼 凍奶茶竟然排第尾 最高係呢個？一杯等如兩碗飯！

第五位：凍奶茶(130卡路里)

第四位：凍檸茶(140卡路里)

數茶餐廳中最受歡迎的飲品，凍檸茶一定榜上有名，而且一定要配合新鮮檸檬！由於凍檸茶中只有紅茶、檸檬及糖，故熱量亦比較低，只有140卡路里，如果少甜或走甜，可將卡路里減至90，屬於較健康的選擇！

港式飲品｜茶餐廳飲品卡路里大比拼 凍奶茶竟然排第尾 最高係呢個？一杯等如兩碗飯！

第四位：凍檸茶(140卡路里)

第四位：凍咖啡(140卡路里)

凍咖啡與凍檸茶的卡路里一樣為140，咖啡本身沒有太多熱量，熱量主要來自奶及糖，如果擔心熱量，可以轉飲齋啡，是較為健康的選擇！

港式飲品｜茶餐廳飲品卡路里大比拼 凍奶茶竟然排第尾 最高係呢個？一杯等如兩碗飯！

第四位：凍咖啡(140卡路里)

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第二位：凍阿華田(188卡路里)

阿華田的成分包括可可粉、及糖等，茶餐廳在沖泡時亦會加入淡奶，令熱量升高，一杯約有188卡路里，所以如果想健康一點，就要避免飲用啦！

港式飲品｜茶餐廳飲品卡路里大比拼 凍奶茶竟然排第尾 最高係呢個？一杯等如兩碗飯！

第二位：凍阿華田(188卡路里)

第一位：紅豆冰(260卡路里)

食炸雞髀通常要配紅豆冰？但一杯紅豆冰就已經有260卡路里，相當於兩碗白飯的熱量！就算這個配搭非常吸引，都是偶爾食一次比較好。

港式飲品｜茶餐廳飲品卡路里大比拼 凍奶茶竟然排第尾 最高係呢個？一杯等如兩碗飯！

第一位：紅豆冰(260卡路里)

港式麵包卡路里（am730製圖） 港式麵包卡路里（am730製圖） 港式麵包卡路里（am730製圖） 港式麵包卡路里（am730製圖） 港式麵包卡路里（am730製圖）
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