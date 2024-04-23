游嘉欣米姬Maggie分享SMILE®及 SMILE®pro 微笑矯視經驗 直言︰「接受SMILE®是我做過最正確的決定」

現年23歲無線小花游嘉欣，以及有「港版周子瑜」美譽的YouTuber米姬（Maggie）兩位除了甜美樣貌成功俘虜不少粉絲外，原來兩位亦是SMILE®及 SMILE®pro 微笑矯視的真實用家。兩位早前（4月21日）一同出席希瑪微笑矯視中心活動，以過來人身份分享接受SMILE®及 SMILE®pro 微笑矯視的生活變化，大讚從此擺脫眼乾，因長時間配戴隱形眼鏡引起的不適！ 飽受長時間戴隱形眼鏡引起的不適 游嘉欣和米姬Maggie自小就有300度近視及散光問題，作為演員及模特兒的二人，不但需要長時間配戴隱形眼鏡，更需要經常面對強光，容易引起眼乾、甚至視力不清等問題。Maggie更曾經因為工作忙碌，睡覺前忘記除下隱形眼鏡，令她直呼「我超級害怕拔不出來」！種種的不便令游嘉欣和米姬Maggie下定決心，先後於3年前及半年前接受SMILE®及 SMILE®pro 微笑矯視，徹底告別佩帶隱形眼鏡的煩惱。

SMILE® 及 SMILE®pro 微笑矯視 徹底解除隱形眼鏡束縛 不少人都會擔心矯視後近視會反彈，甚至出現眼乾等副作用，然而游嘉欣以親身經歷表示，在未進行矯視前，本來眼乾問題較為嚴重，但矯視過後不但眼乾問題沒有惡化，更得以改善，「我做完之後反而眼睛沒有以前那麼乾，視力更比正常人再好一點點。」 作為大忙人的兩位當然都會擔心矯視後的復原期，她們均表示矯視過程相當快速，而術後當天視力都回復近8成，一星期後已經可以如常生活、外出及工作。對於同樣飽受近視及散光問題困擾的人士，兩位十分推薦SMILE®及 SMILE®pro 微笑矯視，米姬Maggie表示︰「我以過來人的身份跟大家說，只需十秒，你就可以舒服十年甚至一輩子。」游嘉欣更直言︰「接受SMILE®是我做過最正確的決定！」