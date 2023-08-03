演唱會、遊樂場震耳欲聾！掌握6060護耳原則

暑假遊樂行程滿滿，從外出旅遊、演唱會到打機等，雖然豐富有趣，但要當心長時間暴露在噪音下恐會影響聽力。台大醫院耳鼻喉部主治醫生劉殿楨呼籲大眾謹記「6060原則」，第1個60代表：用全音量的60%就好，第2個60代表：聽音樂的時每60分鐘就要休息，以免傷害聽力。 無限循環播放傷聽力 劉殿楨表示，現在社會中使用耳機聆聽音樂，是年輕人之間非常常見的行為，但若開的太大聲、而且聽的時間太久的話，可能會損傷聽力。以前使用CD的時候，大約到1小時就要翻面強迫你休息，但現在使用手機聽音樂，可以無限循環播放，容易對聽力造成影響。因此「6060原則」是照顧聽力的重點。

世界衛生組織 (WHO) 建議分貝暴露量 成人：在80分貝下，一周不超過40小時的暴露量 小孩：在75分貝下，一周不超過40小時的暴露量，也建議使用能監測音量、使用時間的裝置。 暑假 7 大類噪音 120 分貝 夜店、卡啦 OK 、演唱會 暑假期間，許多地方會舉辦暑期音樂節或戶外音樂演出，不僅音樂與樂器本身高分貝，大量觀眾參與、尖叫，都會產生較大的音樂噪音。

120 分貝 飛機起降等交通噪音 暑假是旅遊旺季，飛機起降的聲音最大，會達到120分貝。其他大眾運輸平均音量約75到85分貝。 110 分貝 遊樂場的尖叫聲 許多遊樂場和主題公園在暑假期間迎來眾多遊客，其中遊樂設施、遊戲和娛樂活動會帶來一定的噪音。沒有遊樂設施的地方分貝相當於戶外活動，但若有尖叫聲，分貝最高會到達到110。 100 分貝 煙花 許多人在暑假期間喜歡在戶外觀賞煙花表演，煙花最大音量可高達100分貝以上，瞬間爆炸之聲波下強大壓力可能會造成耳朵聽力損傷。

90 分貝 遊戲機中心、網吧等遊樂場所 遊樂場所通常會使用音效和音樂用來增強遊戲體驗，而且在遊樂場所中會有多台遊戲機同時運作，加上遊客的談笑、歡呼聲也會增加整體的噪音。在一些大型電子遊樂場或遊戲中心中，噪音分貝可能會超過80分貝，甚至接近90分貝。 85 分貝 戶外活動 在暑假期間，公園、海灘、廣場等活動場所可能會舉辦各種節慶慶典、慶祝活動或大型娛樂活動。白天進行的輕鬆活動如海灘或公園，活動噪音相對較低，但如果有大型聚會、使用擴音器等，分貝就會增加。 80 分貝 打機 音效與音樂高分貝的遊戲類型包括：射擊類遊戲會伴隨著槍械聲音、爆炸聲效和戰鬥音樂、格鬥類遊戲中的激烈戰鬥和打擊音效、賽車遊戲中的引擎聲和車輪摩擦聲、多人對戰遊戲中有多個玩家同時進行動作和發射攻擊等。

噪音 7 大身心影響 聽力受損：噪音分貝的增加會對人們的聽力和健康產生影響。長時間暴露在高分貝的噪音環境下，可能會導致聽力受損。