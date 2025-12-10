激痛點針灸 紓緩勞損肩痛

肩關節是人體最靈活的關節，亦容易因不同的原因造成不適，甚至產生痛症。註冊中醫師鄭壹尹指出，港人肩痛問題多來自勞損，即使由外傷引起，也可能因為沒有及時治療，又或治療後沒有好好休息，受傷部位未完全恢復便再受力，病灶難以康復，也慢慢演變為勞損。
鄭壹尹認為，都市人肩痛常見5類型，包括五十肩，即肩周炎，還有肌腱炎、滑囊炎、上交叉綜合症，以及肩峰撞擊症。這些不同類型的肩痛在症狀上會有分別，患者可以作初步分辨，再向註冊中醫師求診。
5種肩痛徵狀有別
肩周炎：上舉或外展出現困難，中期時洗頭、紮頭髮、晾衫等動作都做不到，而症狀在晚上加劇，睡覺時或會痛醒或痛到睡不了。如果手臂上舉、手經過胸前搭到另一邊肩膊、手在背後碰另一邊肩胛骨3個動作中有一個或以上做不到，就要考慮肩周炎的可能。
肌腱炎：常見關節隱隱作痛，如果活動得多，或重複地做某動作，痛楚會加重；長期不動的話，如看電視半小時、早上起床時，關節會卡卡作響，並比較僵硬。
滑囊炎：在肩外側或前外側肩峰下方位置，按下會有壓痛點，若比按壓其他地方痛得多，便很有可能是滑囊炎。有時還會有手臂無力的情況。
上交叉綜合症：肩頸同時出現問題，體態上會有烏龜頸、駝背、圓肩，或伴隨手麻的情況。
肩峰撞擊症：當肩關節外展60度至120度會感痛楚，稱之為「疼痛弧」，超過120度後痛感消失；另睡覺時壓到肩膊的話，或會痛醒。
黏連退化引致痛症
中醫認為，痛症的產生不外乎「不通則痛」及「不榮則痛」，鄭壹尹續指，「當受到實邪影響，包括風、寒、濕邪，或本身有外傷、勞損、姿勢欠佳，導致經絡閉塞，氣血凝滯於肩部，即組織黏連，就會引致痛症。另一種如果病情較長，或病人體質較虛弱，常見肝腎不足，導致氣血虛弱，筋骨肌肉得不到充足的濡養，即功能退化，也會導致肩痛。」
處理肩痛，中醫一般會採用針灸、艾灸、溫針灸、拔罐、小針刀和推拿等。鄭壹尹表示，「同時內服通經活絡的中藥，可加速康復。例如身體虛弱病情較長，會較多用補肝腎、柔筋骨的中藥，如杜仲、巴戟；剛受傷者則以瀉為大方向，而不是補，會使用桃紅四物湯。藥物也需要配合體質，按其寒熱及受傷情況，使用清熱或活血化瘀等的中藥。」
首次針灸改善七成
任職平面設計的李小姐，因長期用電腦工作，辦公室溫度亦比較低，3個月前開始左肩疼痛，求醫前2星期痛楚加劇，完全不能手臂抬高過頭，即使休息、冰敷也沒有改善。中醫師採用了激痛點針灸方法處理，首次治療後已改善七成，合共6次治療，配合其他手法，加上充足休息，肩關節就回復正常活動能力。
鄭壹尹建議患者應避免生冷及辛辣食物，以免加劇氣血不通問題，或刺激炎症使它更難康復。日常亦要保持良好姿勢，用電腦工作避免駝背含胸，每隔1小時應換一換動作，或走動一下、喝杯水，可減低肩痛風險。