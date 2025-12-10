激痛點針灸 紓緩勞損肩痛

肩關節是人體最靈活的關節，亦容易因不同的原因造成不適，甚至產生痛症。註冊中醫師鄭壹尹指出，港人肩痛問題多來自勞損，即使由外傷引起，也可能因為沒有及時治療，又或治療後沒有好好休息，受傷部位未完全恢復便再受力，病灶難以康復，也慢慢演變為勞損。

鄭壹尹認為，都市人肩痛常見5類型，包括五十肩，即肩周炎，還有肌腱炎、滑囊炎、上交叉綜合症，以及肩峰撞擊症。這些不同類型的肩痛在症狀上會有分別，患者可以作初步分辨，再向註冊中醫師求診。

5種肩痛徵狀有別

肩周炎：上舉或外展出現困難，中期時洗頭、紮頭髮、晾衫等動作都做不到，而症狀在晚上加劇，睡覺時或會痛醒或痛到睡不了。如果手臂上舉、手經過胸前搭到另一邊肩膊、手在背後碰另一邊肩胛骨3個動作中有一個或以上做不到，就要考慮肩周炎的可能。

肌腱炎：常見關節隱隱作痛，如果活動得多，或重複地做某動作，痛楚會加重；長期不動的話，如看電視半小時、早上起床時，關節會卡卡作響，並比較僵硬。

滑囊炎：在肩外側或前外側肩峰下方位置，按下會有壓痛點，若比按壓其他地方痛得多，便很有可能是滑囊炎。有時還會有手臂無力的情況。

上交叉綜合症：肩頸同時出現問題，體態上會有烏龜頸、駝背、圓肩，或伴隨手麻的情況。

肩峰撞擊症：當肩關節外展60度至120度會感痛楚，稱之為「疼痛弧」，超過120度後痛感消失；另睡覺時壓到肩膊的話，或會痛醒。