濕熱｜6大特徵分清「水腫虛胖」還是「脂肪實胖」（附袪濕、修身方法）

踏入濕熱暖春，脾胃不調容易引起水腫虛胖，但過年吃多了又好像是脂肪實胖，到底水腫、實胖怎樣看？一起來看看水腫及實胖的成因，再憑著針對性減肥方法重拾纖緊身型，準備好夏日展現完美身段吧！
水腫成因大解構
根據澳洲衛生和老年護理部的醫學資訊，水腫是體內的水分積聚而引起身體浮腫，切記由疾病引起的水腫必須即時就醫。一般水腫成因為久坐血液循環減慢、熬夜影響新陳代謝、進食過咸的重口味食物引起高鈉水腫，尤其於臉部、腳部及腹部特別明顯。當用力按下肌膚時，回彈、回復紅潤的速度慢及數秒，很大機會就是水腫了。
你是水腫嗎？自我小測試
- 睡飽還是感到疲倦乏力
- 按下肌膚時回彈緩慢
- 大便軟爛質黏不成形
- 偶發暗瘡、濕疹問題
- 身體浮腫尤其下肢
- 消化較差沒胃口
實胖成因大解構
根據美國國家兒童健康與人類發育研究所的醫學資訊，實胖是源自吸收的卡路里比日常活動所使用為多，主要原因為運動不足、進食過多垃圾食物、沒有充足睡眠等，一般脂肪會集中於腹部而引起中央肥胖，更會伴隨著便秘、口氣、情緒暴躁等，如果按下皮膚馬上回彈而結實，很大機會是脂肪性實胖。如果由荷爾蒙失調、失眠或情緒問題引起肥胖問題，則需尋求醫學協助。
你是實胖嗎？自我小測試
- 食慾大，喜愛糖及高脂食品
- 肉質回彈快而結實
- 面色紅潤
- 中央肥胖
- 容易便秘
- 比較怕熱
你是水腫！去水腫方法
去水腫方法 1）養好脾胃
水腫體質必先要健脾養胃，尤其春夏濕熱季節，袪濕更是重要任務！《早安健康》中指出脾主力將身體水分及養分運送至身體各部，當脾弱時會引起濕氣儲留，常見的就是引起全身浮腫，尤見於下肢、便便濕軟、疲倦乏力等症狀。
簡易去水腫方法：米水養脾胃
坊間有不少袪濕茶飲，但米水較平和較適合不同體質調理脾胃，若希望依體質調理建議可參考中醫意見。薏米、白米屬性平和、不寒不燥，簡單將薏米、白米洗淨並加水煮20至30分鐘即可，只飲水不吃米，具有養脾胃、去水腫之效，相當適合濕熱春夏飲用！
去水腫方法 2）有氧運動
根據《Medical News Today》的報導，有氧運動可透過排汗而去除體內多餘水分，同時可提升血液循環而減低水份積儲於體內，尤其腳部最為見效。每天簡單快走30分鐘，又或到健身室進行輕鬆的有氧運動達至發汗效果，就是最有效去水腫的方法！
去水腫方法 3）睡前泡腳
足浴是中醫保健方法之一，以 40 度以下的熱水泡腳，水量浸過腳跟將 10 至 20 分鐘即可，可促進下肢血液循環，全身微微發汗即可達至去水腫的效果。睡前泡腳更可令人更易入睡，提升睡眠質素減少水腫。惟感冒、患病、頭暈、足部受傷的話不宜泡腳，容易令外感加劇而有反效果。
去水腫方法 4）勤多飲水
根據《Medical News Today》的報導，飲水其實有助去水腫。聽似很矛盾，但其實當身體缺水時，會傾向儲存水分備用而引起水腫。每天宜飲大約 2 公升左右的水量，提升腎臟功能排出多餘水分，高糖飲品盡量可免則免！
你是實胖！增肌減脂方法
實胖減脂方法 1）奉行低升糖進食法
根據《90％的疾病，控糖就好？》，奉行低升糖進食法，有效令血糖的曲線平穩，當胰島素減少可更快回到脂肪燃燒模式，更有效達至減重效果。正餐時先吃纖維（蔬菜）⮕吃蛋白質⮕吃脂肪⮕最後吃澱粉和糖，即可達至減脂效果！
實胖減脂方法 2）增肌運動
提升身體的肌肉量，可燃燒更多能量並幫助減脂，同時促進新陳代謝，更可將吃下的澱粉轉化為肝醣儲存於肌肉，減低轉化為脂肪肥肉的機會。建議一星期進行三次增肌運動，每次約 45 至 60 分鐘，可集中訓練腿部、背部及胸部，尚想加快減肥進程，重訓後可加30分鐘有氧運動練出完美身材！
實胖減脂方法 3）168斷食
根據《Medical News Today》，168斷食可作為減肥的輔助，集中於8小時內進食並16小時禁食，讓身體有足夠時間消化食物並開展燃脂模式，達至減肥減脂效果。建議減脂期間以原形食物為主，並補充足夠水分，可令168斷食事半功倍更快修身，當回復至理想脂肪比率後，即可恢復正常飲食習慣。
建議斷食時段：
- 早上 10 時至下午 6 時
- 中午 12 時至晚上 8 時
不宜斷食人士：身患疾病、慢性疾病、腸胃功能欠佳、情緒或荷爾蒙失調人士不適宜進行斷食，亦建議先向專業醫護人員查詢。
實胖減脂方法 4）吃原形食物
加工食物的熱量及脂肪含量一般比原形食物更高，而且營養低對身體沒有太多益處，故此想減脂就要盡量進食原形食物！原形食物包括蔬果、全穀例如藜麥及糙米、蛋白質如雞蛋及豆，以及不飽和脂肪例如橄欖油、堅果等，為身體注入營養而減少進食垃圾食物，即可達至健康減肥效果！
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