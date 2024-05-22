濕熱｜6大特徵分清「水腫虛胖」還是「脂肪實胖」（附袪濕、修身方法）

踏入濕熱暖春，脾胃不調容易引起水腫虛胖，但過年吃多了又好像是脂肪實胖，到底水腫、實胖怎樣看？一起來看看水腫及實胖的成因，再憑著針對性減肥方法重拾纖緊身型，準備好夏日展現完美身段吧！

根據澳洲衛生和老年護理部的醫學資訊，水腫是體內的水分積聚而引起身體浮腫，切記由疾病引起的水腫必須即時就醫。一般水腫成因為久坐血液循環減慢、熬夜影響新陳代謝、進食過咸的重口味食物引起高鈉水腫，尤其於臉部、腳部及腹部特別明顯。當用力按下肌膚時，回彈、回復紅潤的速度慢及數秒，很大機會就是水腫了。

根據美國國家兒童健康與人類發育研究所的醫學資訊，實胖是源自吸收的卡路里比日常活動所使用為多，主要原因為運動不足、進食過多垃圾食物、沒有充足睡眠等，一般脂肪會集中於腹部而引起中央肥胖，更會伴隨著便秘、口氣、情緒暴躁等，如果按下皮膚馬上回彈而結實，很大機會是脂肪性實胖。如果由荷爾蒙失調、失眠或情緒問題引起肥胖問題，則需尋求醫學協助。

你是水腫！去水腫方法

去水腫方法 1）養好脾胃

水腫體質必先要健脾養胃，尤其春夏濕熱季節，袪濕更是重要任務！《早安健康》中指出脾主力將身體水分及養分運送至身體各部，當脾弱時會引起濕氣儲留，常見的就是引起全身浮腫，尤見於下肢、便便濕軟、疲倦乏力等症狀。

簡易去水腫方法：米水養脾胃

坊間有不少袪濕茶飲，但米水較平和較適合不同體質調理脾胃，若希望依體質調理建議可參考中醫意見。薏米、白米屬性平和、不寒不燥，簡單將薏米、白米洗淨並加水煮20至30分鐘即可，只飲水不吃米，具有養脾胃、去水腫之效，相當適合濕熱春夏飲用！

去水腫方法 2）有氧運動

根據《Medical News Today》的報導，有氧運動可透過排汗而去除體內多餘水分，同時可提升血液循環而減低水份積儲於體內，尤其腳部最為見效。每天簡單快走30分鐘，又或到健身室進行輕鬆的有氧運動達至發汗效果，就是最有效去水腫的方法！

去水腫方法 3）睡前泡腳

足浴是中醫保健方法之一，以 40 度以下的熱水泡腳，水量浸過腳跟將 10 至 20 分鐘即可，可促進下肢血液循環，全身微微發汗即可達至去水腫的效果。睡前泡腳更可令人更易入睡，提升睡眠質素減少水腫。惟感冒、患病、頭暈、足部受傷的話不宜泡腳，容易令外感加劇而有反效果。

去水腫方法 4）勤多飲水

根據《Medical News Today》的報導，飲水其實有助去水腫。聽似很矛盾，但其實當身體缺水時，會傾向儲存水分備用而引起水腫。每天宜飲大約 2 公升左右的水量，提升腎臟功能排出多餘水分，高糖飲品盡量可免則免！