濕疹戒口食物｜壽司甲殼類海鮮等4類或引致皮膚痕癢 水果份量要小心

飲食對於濕疹患者，是一個重要的誘發因素，因此中醫常會叫病人戒口。可是如何才是正確戒口呢？中醫一直強調濕疹患者應盡量進食天然及不同類型的食物，減少攝取高精煉、含添加劑、防腐劑、味精、及刺激性食物。以下我們便為大家整合了4大類濕疹患者必須戒口的食物。

蝦蟹、蠔、蜆、辛辣食物等濕疹患者不能吃

皮膚有毛病，中醫都會叫患者勿吃「發物」，但何謂發物？包括甲殼類海鮮如蝦蟹、蠔、蜆等，還有鵝、竹筍、草菇、發酵食物、不新鮮食物、花生等。香港人愛火鍋，近年亦興起酸菜魚、雞煲、麻辣火鍋等，還有冬天流行的薑茶，這類辛辣刺激的食物，在濕疹發病時都應避免，以免身體積熱，加劇濕疹病情。