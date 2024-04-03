濕疹｜「異位性皮膚炎」狂抓恐致傷口惡化、感染！　醫教１招有效控制病況

每逢季節轉換，忽冷忽熱的溫度、忽乾忽濕的天氣，都是異位性皮膚炎好發的時節。

一位爸爸帶著七歲的小玉到門診就診時，雙手肘、膝窩已布滿抓痕，且拉下褲子後，大腿一側更是抓到破皮流湯--顯而易見，小玉的異位性皮膚炎又惡化了！

每逢季節轉換，忽冷忽熱的溫度、忽乾忽濕的天氣，都是異位性皮膚炎好發的時節。安南醫院小兒科醫生賴以修說明，異位性皮膚炎是一種以皮膚為表現症狀的過敏性疾病，大部分病童的其他家族成員也有過敏性疾病，且80%的病童，會在5歲之前發病，通常在特定部位產生癢疹。她進一步補充，嬰兒好發在臉頰、身體的伸側(如手肘)，大小孩則好發在身體的屈側(如膝窩)。

異位性皮膚炎病童的皮膚結構常缺乏保濕因子，所以一到乾冷的天氣，便易導致異位性皮膚炎惡化；不過，潮溼的天氣會助長塵蟎繁殖活動，也同樣容易引起發作。賴以修提到，異位性皮膚炎發作時，因極癢而讓病童控制不住地搔抓，使癢感和搔抓形成一個惡性循環。

盡快就醫有效控制 避免肌膚屏障功能差

此外，如果放任病童異位性皮膚炎發作不管，就會演變成破皮、流血、流湯，並使皮膚屏障功能越來越差，甚至可能引起續發性細菌病毒感染，因而干擾病童的睡眠品質，連帶影響白天上課作息；而因皮膚外觀殘破不堪，亦會造成病童的自信心受損，進而影響病童的社交及人際關係。

其實，當異位性皮膚炎發作時盡快就醫，養成正確的皮膚保養保濕習慣，並按照醫師指示塗抹或使用適當藥物、避免搔抓，就可盡快控制住異位性皮膚炎。