註冊中醫師關証顥表示，「春生夏長秋收冬藏，春天是萬物生長的季節，陽氣始生，人體亦然。 經過寒冷的冬天，人體的陽氣從收藏狀態開始萌芽。在春天的時候，人體萌芽的陽氣因為某些原因，未能升發到頭腦，陽氣不夠，就會導致身體疲乏，精神不振等症狀。」

天氣回暖，同時迎來潮濕天氣。「濕重」容易令人出現「春困」，身體常感疲倦、昏昏欲睡，即使睡醒仍覺沒有精神。另外，自身陽氣上升的動力不足，也會引致春困。

濕重阻礙陽氣升發

濕重是其中一個引起春困的原因。關証顥解釋，「濕氣會阻礙陽氣升發。首先，香港處於嶺南地區，氣候偏濕；其次，春天大氣濕度普遍增加；第三是新年期間，不少人會進食得比平常多，或者吃太多難消化的食物，影響脾臟運化水濕的功能，濕氣從內而生。這三個因素加起來便會造成疲倦、精神不振等濕困的現象。」

外抽濕內袪濕

因為濕重引起的春困，可以從兩方面改善。如居住環境濕度高，例如居於山上、海邊，都會增加外濕，可以考慮在家添置抽濕機，又或使用有抽濕功能的空氣清新機，都有助減低「外濕」。脾虛困濕的話會有容易腹瀉、大便偏軟、常感胃脹腹脹影響胃口的徵狀。關証顥建議這類「內濕」人士先養好脾胃，「保持良好飲食習慣，三餐定時，不可暴飲暴食。寒濕食物要先戒掉，包括雪糕、凍奶茶、魚生等；高熱量飲食要減少，即炸雞、漢堡、薄餅等。平常宜多吃簡單、易消化、滋養脾胃的食物，如小米、山藥、蓮子、陳皮、白朮等。」

陽氣上升欠動力

身體陽氣上升動力不足，也會出現春困。中醫有謂秋收冬藏，冬天時人體會將精血封藏於腎臟。但如果過度活躍調動陽氣，例如太多劇烈運動，就會令陽氣無法內藏，精神亦沒有充分的休息，到春天的時候，生發的陽氣就會缺乏燃料、動力不足，以致身體疲乏、精神不振，並出現手足冰冷、怕凍等表徵。關証顥建議，「陽氣不足人士要保證每天有8小時睡眠；每周3次中等強度帶氧運動如慢跑等，不宜劇烈運動；多吃甘溫補脾陽、溫腎陽的食物，如雞肉、韭菜、茴香、核桃、栗子、腰果、松子、紅茶、生薑等。」