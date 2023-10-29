無乳癌家族史竟有復發高風險！新型輔助療法降三成復發率

台灣乳癌患者七成是荷爾蒙陽性乳癌，雖然預後最好，但隨著期數愈高，復發風險也隨之上升，早期乳癌術後約三成病人在術後2年內復發，且八成以上患者是在術後5年內復發。

42歲王小姐沒有乳癌家族史，且有定期檢查乳房的好習慣，不料去年竟發現左側乳房出現不規則黑影，經切片診斷為荷爾蒙陽性乳癌(管腔B1型)！由於腫瘤超過3公分且腋下淋巴結轉移，恐有復發高風險。萬芳醫院乳房外科主任張渭文先為患者進行術前化療，再進行內視鏡輔助乳腺全切除手術合併腋下淋巴廓清與乳房重建手術，並搭配術後荷爾蒙治療與「細胞周期抑制劑」降低復發機率。

張渭文表示，王小姐雖然沒有乳癌家族史，但術後的病理報告顯示，清除下的20顆淋巴結中仍有5顆有癌細胞轉移，屬於高復發族群。經過與醫療團隊充分溝通後，患者於術後接受了荷爾蒙治療並搭配「細胞周期抑制劑」輔助治療，進一步降低復發的機率，除輕微腹瀉的反應外，目前生理機能恢復良好。

隨著健康意識抬頭、篩檢的推廣與治療藥物的進步，早期乳癌的治愈機率也逐年提升。

抑制癌細胞分裂 細胞周期抑制劑成效顯著

張渭文說明，台灣的乳癌患者中，約有七成是荷爾蒙陽性(ER+ / HER2-)乳癌，雖然此類型的預後最好，但隨著期數愈高，復發風險也隨之上升，早期乳癌術後約三成病人在術後2年內復發，且八成以上患者是在術後5年內復發。

乳癌治療方式包括手術、化療、免疫治療、標靶治療還有荷爾蒙治療。若屬於高復發族群可選擇新型輔助性治療——口服細胞周期抑制劑。張渭文說明，「細胞周期抑制劑」能抑制癌細胞的分裂，過去用於治療荷爾蒙陽性轉移性乳癌，成效顯著。

最新研究也發現，運用此類藥物有助降低近逾三成早期乳癌的復發率，改變許多高風險患者的命運，因此透過全身性的輔助治療來消滅躲藏在體內的癌細胞，是治愈早期乳癌的關鍵。

醫生鼓勵患者，隨著健康意識抬頭、篩檢的推廣與治療藥物的進步，早期乳癌的治愈機率也逐年提升，乳房切除手術只是乳癌治療的一環，根據不同的乳癌型態與期數，給予相對應的全身性輔助治療藉由多管齊下的治療，可提高戰勝乳癌的機會！

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