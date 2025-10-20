無牆院舍：讓長者活出自由與姿采

許多人提及長者入住院舍時，自然聯想到「身體機能衰退」、「行動受限」、「生活單調」等負面形象。雅麗氏何妙齡那打素護養院推行「無牆院舍」理念，改變這些刻板印象，以行動實踐「院舍不是限制，而是延續精彩人生的起點」。
「無牆」是一種關懷哲學，從走出實質的圍牆，以至跨越身體條件、社交隔閡與心理障礙。護養院鼓勵長者走出房間、進入社區。即使行動不便，院友仍可參與「遊車河」、外出飲茶、逛花展、行年宵、與家人同遊主題樂園等活動，重拾參與感與生活樂趣，延續與外界的聯繫。縱然因身體情況而未能外出，護養院亦會根據院友的身體狀況與興趣，安排各類活動，例如互動遊戲、簡單指令遊戲、播放熟悉音樂影片等，讓卧床長者也能與外界保持情感連結。
除此以外，護養院為協助新院友適應生活，社工安排「新入住適應小組」，鼓勵同期新院友互相交流，彼此扶持，共同建立歸屬感。家屬的心理需要同樣被重視。團隊協助家人放下對「送家人住院舍」的虧欠感，並鼓勵他們積極陪伴家人參與院舍活動，與親人保持聯繫，共建溫暖的支持網絡。
同時，護養院的駐院醫生、護士及其他的專業職系團隊與地區醫院保持緊密聯繫，減少長者來回奔波醫院與院舍，再配合樂齡科技的應用，如無線離床感應系統、電子派藥系統、跨部門電子病歷管理等，讓長者在熟悉安全的環境下獲得專業照顧。
護養院於2017年開始更成功推行「圓善安老照顧計劃」，讓長者晚年能在家人陪伴及熟悉的環境下離世，真正做到讓長者有尊嚴地離開。
「無牆院舍」並非一句口號，而是實踐「矜憫為懷 全人關顧」的服務理念，讓長者無懼身體限制，仍能生活得多姿多采，安享幸福晚年。