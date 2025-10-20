無牆院舍：讓長者活出自由與姿采

許多人提及長者入住院舍時，自然聯想到「身體機能衰退」、「行動受限」、「生活單調」等負面形象。雅麗氏何妙齡那打素護養院推行「無牆院舍」理念，改變這些刻板印象，以行動實踐「院舍不是限制，而是延續精彩人生的起點」。

「無牆」是一種關懷哲學，從走出實質的圍牆，以至跨越身體條件、社交隔閡與心理障礙。護養院鼓勵長者走出房間、進入社區。即使行動不便，院友仍可參與「遊車河」、外出飲茶、逛花展、行年宵、與家人同遊主題樂園等活動，重拾參與感與生活樂趣，延續與外界的聯繫。縱然因身體情況而未能外出，護養院亦會根據院友的身體狀況與興趣，安排各類活動，例如互動遊戲、簡單指令遊戲、播放熟悉音樂影片等，讓卧床長者也能與外界保持情感連結。