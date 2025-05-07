無症狀不等於痊愈！醫：哮喘忽略「1關鍵」恐惡化

37歲的林先生自幼罹患哮喘，但他誤以為平時沒有症狀就毋須規律用藥，導致哮喘頻繁嚴重發作，多次緊急就醫。為了控制病情，反而需要更強效的藥物治療，嚴重影響了他的日常生活。國泰綜合醫院呼吸胸腔科主治醫生吳錦桐指出，許多哮喘病患如同林先生，抱持著「惡化當症狀」、「症狀當診斷」的錯誤觀念，認為無症狀即代表痊愈，更關鍵的迷思，是擔心吸入劑中的類固醇會產生副作用而自行停藥。

吸入劑安全有效 長期控制是關鍵 吳錦桐醫生強調，長期口服高劑量類固醇才可能導致全身性副作用，而吸入劑是透過口腔吸入，直接作用於氣管，以局部治療降低慢性發炎，每日吸入的類固醇劑量遠低於口服藥物。 哮喘是一種慢性疾病，即使沒有症狀，氣管內仍可能存在過敏性發炎，需要長期使用含有類固醇的吸入劑進行控制，才能有效降低發作風險。切勿因無症狀而擅自停藥，否則一旦發作，往往需要緊急就醫甚至住院插喉，不僅增加風險，也嚴重打亂日常生活。更重要的是，長期未受控制的哮喘可能導致氣道因慢性發炎而變形，造成呼吸道阻塞和肺功能下降，使呼吸系統變得脆弱，難以應對一般的健康挑戰。

「有喘不知喘」易延誤 久咳不愈應警惕 吳錦桐醫生也提醒，部分病人存在「有喘不知喘」、「無喘非哮喘」的迷思。52 歲的黃小姐即為一例，她因喘咳和發燒住院，被診斷出流感併發肺炎及哮喘。經詢問病史才發現，黃小姐平日只要遇到天氣變化大或梅雨季節，就會出現間斷性咳嗽和呼吸急促的症狀，但她並未將這些視為警號。直到這次住院確診哮喘，才恍然大悟。在接受吸入性類固醇藥物治療後，黃小姐間斷性咳嗽和呼吸急促的症狀幾乎消失，生活品質顯著提升。

這些症狀持續 3 個月 應盡快就醫診斷 國泰綜合醫院哮喘團隊多年來觀察到病人常見的哮喘迷思，因此持續進行衛教，強調吸入劑是哮喘最重要的治療藥物，即使沒有症狀也不應自行停藥。同時提醒大眾，若出現長期咳嗽不愈，例如一年內反覆多次發生，甚至持續咳嗽長達2至3個月，應及時就醫診斷，排除哮喘的可能性。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】