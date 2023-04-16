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健康
2023-04-16 11:32:42

熬夜何止爆肝？玩通宵更傷腎 6大腎傷害你要知

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腎

經常捱夜或通宵不眠被指是爆肝行為，但其實熬夜對於腎臟的破壞更甚於肝臟，因為有研究指每晚睡不到5小時的人，十年間腎功能減少超過30%的比率較睡足7至8小時為高。捱夜對腎臟帶來的6大傷害，你認識幾多？

 

1. 直接破壞腎臟

有研究指長期熬夜可能會直接引起腎臟的損傷和功能障礙，原因是熬夜會干擾腎臟的正常尿毒素代謝，並阻降低腎臟的血流速度和氧量，讓腎臟無法正常休息，腎臟因而過勞及功能衰退。

 

2. 血糖失控致洗腎

長期熬夜會令交感神經變得活躍，腎上腺素分泌增加，導致葡萄萄耐受性變差及胰島素抗阻上升，增加患上糖尿病的風險，而糖尿病正正是洗腎的主要原因。

血糖失控

糖尿病正正是洗腎的主要原因。

3. 血壓升高損腎功能

高血壓是洗腎另一常見原因，而熬夜會令人體分泌的荷爾蒙和神經傳導物質發生異常，導致血壓調節出問題及血壓升高，並對腎臟造成壓力及傷害。

 

4. 增加腎結石及痛風發作

腎結石和痛風都會破壞腎臟，而有研究指兩種疾病的形成都與熬夜有一定關係。

 

腎石

腎結石和痛風都會破壞腎臟，而有研究指兩種疾病的形成都與熬夜有一定關係。

5. 熬夜帶來泌尿道感染

長期睡眠不足會令抵抗力下降，增加泌尿系統感染的風險，甚至影響及腎臟。

 

6. 蛋白尿與腎小球炎

慢性腎小球炎是造成洗腎的常見原因，而有研究指長期熬夜可能會增加慢性腎小球炎的風險，原因是捱夜可致免疫系統混亂，導致腎小球處於發炎狀態，產生蛋白尿甚至血尿，對腎功能造成顯著破壞。

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