燈籠椒 | 點解會有三種顏色？ 邊種最有營養價值？

市面上的燈籠椒分為三種顏色；綠色、黃色和紅色。燈籠椒不但富含豐富的維他命C，有助於提升免疫系統功能、促進傷口癒合、抗氧化以及鐵吸收；更含膳食纖維，有助於促進腸道健康。但燈籠椒的具體營養含量可能因品種、種植條件和烹飪方法而不同，下面為各位讀者整理了不同顏色的燈籠椒營養價值和分別。

燈籠椒對身體的益處 市面上的燈籠椒雖然分為幾種程度，而營養價值亦會隨其熟成程度不同；但燈籠椒大致的益處包括以下：