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健康
2024-08-26 20:05:00

燈籠椒顏色點解會有三種？邊種最有營養價值？

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燈籠椒 | 點解會有三種顏色？ 邊種最有營養價值？

燈籠椒 | 點解會有三種顏色？ 邊種最有營養價值？

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市面上的燈籠椒分為三種顏色；綠色、黃色和紅色。燈籠椒不但富含豐富的維他命C，有助於提升免疫系統功能、促進傷口癒合、抗氧化以及鐵吸收；更含膳食纖維，有助於促進腸道健康。但燈籠椒的具體營養含量可能因品種、種植條件和烹飪方法而不同，下面為各位讀者整理了不同顏色的燈籠椒營養價值和分別。

為什麼燈籠椒會有三種顏色？

燈籠椒分別有綠色、黃色和紅色三種顏色，而顏色的不同亦代表著燈籠椒的熟成度。同時，不同顏色的燈籠椒亦有著不同的營養價值、味道和口感。

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綠色燈籠椒

呈綠色的燈籠椒代表未熟成，味道會較為苦澀並帶草青味。因為綠色的燈籠椒種植的需時較短，所以市場上的價錢也會比紅色和黃色的燈籠椒便宜。

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黃色燈籠椒

黃色的燈籠椒代表燈籠椒接近成熟，完全成熟應呈現紅色。這個階段的燈籠椒除了黃色，有時也會呈現橙色。黃色的燈籠椒富含類黃酮成份，有助增加血管的彈性；而橙色燈籠椒則含豐富的胡蘿蔔素、維他命A、E，能保護和消除眼睛疲勞。

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紅色燈籠椒

紅色是燈籠椒完全成熟的形態，會比綠色的燈籠椒多了果糖和葡萄糖；故此味道會比較甜，但是價錢上亦會相對地比較昂貴。紅色彩椒富含維他命C、抗氧化能力強，有助促進代謝，並是幾種顏色的燈籠椒裡面營養價值最高的。另外，紅燈籠椒的維他命A含量特別高，是黃椒含量的14.5倍、青椒的3.86倍。

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燈籠椒對身體的益處

市面上的燈籠椒雖然分為幾種程度，而營養價值亦會隨其熟成程度不同；但燈籠椒大致的益處包括以下：

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  • 燈籠椒富含維他命C，有助於提升免疫系統功能，增強身體對抗疾病和感染的能力。
  • 燈籠椒含有豐富的抗氧化物質，如維他命C和其他抗氧化物質，有助於減少自由基的損害，保護細胞免受氧化應激的傷害，降低慢性疾病風險。
  • 燈籠椒富含維他命A、維他命C和其他抗氧化物質，對眼睛健康非常有益。它們有助於保護眼睛免受自由基損傷，降低患上眼睛疾病的風險，並促進視力的正常功能。
  • 燈籠椒富含膳食纖維，有助於促進腸道健康、預防便秘，並維持消化系統的正常運作。
  • 燈籠椒中的維他命C和其他抗氧化物質有助於降低心血管疾病的風險，包括高血壓和心臟病。此外，它們還含有鉀，有助於維持正常的心臟功能和血壓水平。
  • 燈籠椒含有維他命K和其他營養素，有助於骨骼健康和骨骼結構的維護。
  • 燈籠椒是低卡路里的蔬菜，非常適合作為健康飲食的一部分，有助於控制體重和維持健康的身體組成。

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燈籠椒對身體益處很多，若將燈籠椒納入均衡飲食中並與其他營養豐富的食物一起攝取將有助於獲得最佳的健康效益！

【本文獲 Gofever高燒授權於am730轉載】

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