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健康
2023-12-04 12:00:00

燒燙傷處理｜網傳「燒燙傷不能沖冷水」？醫生：沖水才能降溫！

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燒燙傷當下，應盡快沖冷水，要沖10至30分鐘，目的在「降低熱度、減少腫脹、止痛」。

燒燙傷當下，應盡快沖冷水，要沖10至30分鐘，目的在「降低熱度、減少腫脹、止痛」。

近日，有中醫師拍攝影片指出「燒燙傷時千萬不能沖冷水」，並提出調味料(如各種油品、醬油、糖、鹽等)，甚至含酒精(如米酒)的液體，可有效降溫，甚至避免留疤，這說法恐誤導民眾。醫生強調，燙傷第一時間，以流動的冷水沖患部可大幅降低燒傷程度，以及避免傷口感染，務必切記「沖、脫、泡、蓋、送」是可有效降低燒燙傷傷害的急救處理辦法，且具科學實證。

燒燙傷處理方法（am730製圖） 燒燙傷處理方法（am730製圖） 燒燙傷處理方法（am730製圖） 燒燙傷處理方法（am730製圖）

燒燙傷處理 應快「沖冷水」 降低熱度與減少腫脹

陽光基金會董事長暨長庚醫院整形外科醫師楊瑞永表示，燒燙傷當下，應盡快沖冷水，要沖10至30分鐘，目的在「降低熱度、減少腫脹、止痛」；但沖水時要避免失溫，尤其是大面積燒燙傷。

若誤信偏方以酒精、不明藥膏、牙膏、蛋白、麵粉、醬油等物品塗抹傷口，這些偏方不僅無法讓皮膚降溫，還可能造成二度傷害，甚至細菌感染。其中酒精擦在受傷的皮膚上雖會加速熱能蒸發而感到涼意，但刺激性太大，且會傷害皮下組織；粉狀、油類等物質易黏附傷口，降溫有限，不易清理，更助長細菌孳長。

豉油

用醬油等偏方物品塗抹傷口，不僅無法讓皮膚降溫，還可能造成二度傷害，甚至細菌感染。

生石灰傷害不可沖水 以刷子刷掉盡速就醫

至於不宜沖水的情況只有髙溫鎔解的金屬鈉、鋰、鉀(化學元素第一周期)，因沖水會產生化學作用，釋放出大量熱能，傷害更深，此時應考慮用油布覆蓋再送醫處理，以及生石灰傷害也不可沖水，因會產生大量熱能，擴大傷害，宜用刷子刷掉，盡速就醫處理。

傷疤淺厚關鍵在傷口深度 二度以上會留疤

楊瑞永也強調，一般燒燙傷最好以「沖脫泡蓋送」為準則初步處理。疤痕是傷口愈合的結果，傷疤多寡淺厚的產生關鍵在傷口深度，就燒燙傷而言，傷口深度、適當的初步降溫及愈合過程與傷疤關係很大：一般一度燒燙傷，如曬傷，只傷及表皮，沒併發症就不會有傷疤；二度以上傷及真皮層，尤其深二度則多少會留疤；而三度傷口，因表皮真皮全壞死，需淸創植皮，或多或少都會留下傷疤。

疤痕

傷疤多寡淺厚的產生關鍵在傷口深度。

任何燒傷意外 應由專業醫師診治

中華民國中醫師公會全聯會於2015年發生八仙塵燃意外發生後即在媒體上建議：小面積的燒傷病患可至專門收治燒燙傷之中醫院所，尋求中醫專業的醫療服務，但不建議民眾未經醫師診斷，自行用大黃等性味苦寒之中藥或其他青草藥外敷，以免貽誤病情。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

 

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