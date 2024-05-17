營養師教路：低鹽低脂高纖飲食 助改善高血壓 維持血管健康

在香港，約三分之一成年人有高血壓問題，現時更有著年輕化的趨勢。高血壓的成因眾多，除了年紀增長、家族病史等無法控制的原因外，「高血壓有可能是每天吃出來！」註冊營養師Vivian Chu指出飲食習慣與高血壓息息相關，過量攝取鹽分會打破體內的鈉與水分的平衡，加重心臟和血管負擔，久而久之，血管會受損而硬化及收窄，令血壓進一步上升。
高血壓食物4禁忌
1.過量攝取鹽分 (每天超過1茶匙鹽)
一項新研究發現，即使沒有高血壓，只要每天從飲食中減少一茶匙鹽，也可以像典型的高血壓藥物一樣，降低高血壓讀數。
2.過量攝取高飽和脂肪及反式脂肪
飽和脂肪及反式脂肪均會令「壞膽固醇」增加，容易引致血管阻塞而導致高血壓。因此，高血壓人士應盡量避免進食肉類的皮層、腩位、全脂奶品類以減少脂肪攝取。
3.缺乏蔬菜水果攝取
在選擇食物種類方面，可以增加蔬菜、水果、低脂食物、堅果類以及穀類等食物的攝取，有助增加膳食纖維和抗氧化營養素攝取，有助加速排走身體多餘鈉質及減少自由基造成的傷害。
4.飲食分量沒節制
有研究證實，過重人士體重每減輕10公斤，可以降低收縮壓約5至20mmHg。
逆轉高血壓飲食治療：得舒飲食
輕度患者只需改變生活方式就可改善高血壓問題；即使是嚴重患者，也可以藉此減少用藥、緩解症狀。Vivian建議高血壓患者參考得舒飲食(DASH Diet)，是一種獲得美國心臟學會認可並針對預防和控制高血壓而設計的飲食方案，主張多吃全榖類、高纖蔬果、低脂肉類，選擇高鉀、鎂、鈣的食物，並嚴格限制鈉質和飽和脂肪攝取；油脂則以選擇不飽和脂肪酸為主，如三文魚、橄欖油、牛油果等。有研究表明，高血壓患者跟從此飲食法2星期或以上有效降低血壓10%(8至14mmHg)，更有助降低因高血壓引起的心血管疾病達15%等多種功效。
哪些人不適合得舒飲食？
不過，Vivian提醒有腸胃道發炎和腎功能不佳者，不適合執行得舒飲食。由於得舒飲食主張大量攝取蔬菜水果及全穀類，多為高纖維含量，建議腸胃道發炎者暫停執行。而得舒飲食所攝取的鉀、磷含量也較高，若腎功能不佳患者，實行上需要依據個人狀況諮詢營養師作調整。