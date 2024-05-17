營養師教路：低鹽低脂高纖飲食 助改善高血壓 維持血管健康

高血壓患者應避免攝取過量鹽分、高飽和及反式脂肪。還要控制飲食分量以降低血壓。（網絡圖片）

在香港，約三分之一成年人有高血壓問題，現時更有著年輕化的趨勢。高血壓的成因眾多，除了年紀增長、家族病史等無法控制的原因外，「高血壓有可能是每天吃出來！」註冊營養師Vivian Chu指出飲食習慣與高血壓息息相關，過量攝取鹽分會打破體內的鈉與水分的平衡，加重心臟和血管負擔，久而久之，血管會受損而硬化及收窄，令血壓進一步上升。

高血壓食物4禁忌

1.過量攝取鹽分 (每天超過1茶匙鹽)

一項新研究發現，即使沒有高血壓，只要每天從飲食中減少一茶匙鹽，也可以像典型的高血壓藥物一樣，降低高血壓讀數。

2.過量攝取高飽和脂肪及反式脂肪

飽和脂肪及反式脂肪均會令「壞膽固醇」增加，容易引致血管阻塞而導致高血壓。因此，高血壓人士應盡量避免進食肉類的皮層、腩位、全脂奶品類以減少脂肪攝取。

3.缺乏蔬菜水果攝取

在選擇食物種類方面，可以增加蔬菜、水果、低脂食物、堅果類以及穀類等食物的攝取，有助增加膳食纖維和抗氧化營養素攝取，有助加速排走身體多餘鈉質及減少自由基造成的傷害。

4.飲食分量沒節制

有研究證實，過重人士體重每減輕10公斤，可以降低收縮壓約5至20mmHg。

