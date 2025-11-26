父子血型唔同照移植 肝癌復發患者迎重生

53歲李先生從事倉儲管理，平時重視健康，卻在例行檢查時意外被診斷肝癌。腫瘤反覆復發、體積偏大，他至高雄醫學大學附設中和紀念醫院尋求治療，經評估後醫療團隊認為只有肝臟移植才能根治。兒子阿烊願意捐肝救父，但父親為O型、兒子為A型，屬血型不相容，加上血管重建複雜，使手術難度極高。高醫移植中心在張文燦主任帶領下，啟動跨科整合照護，憑藉豐富的肝癌降階治療與血型不相容移植經驗，順利完成手術。父子術後恢復良好，李先生重獲新生。

父子情深支撐決定 「以生命為筆」的勇氣

李先生與兒子的情感深厚。阿烊自國中起熱愛繪畫並投入動畫領域，李先生始終全力支持，鼓勵孩子追夢。如今臨近大學畢業，他不只用畫筆築夢，更以捐肝救父的行動寫下最動人的親情。

高醫陳芳銘副院長表示，活體捐贈象徵深刻情感連結，捐贈者願意承擔手術風險與疼痛，是源自家人間無條件的愛。

李先生分享，這段跨越血型與器官體積限制的移植歷程，從恐懼到堅定、從掙扎到康復，充滿感激。家屬表示，是醫療團隊的專業照護讓一家人走過難關，也讓生命延續的價值更深刻。同時，這起案例也展現了高醫在跨血型活體肝臟移植的臨床成果。