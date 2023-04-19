牙周病｜情況嚴重有機會導致牙齒脫落？流牙血可以點做？

「刷牙時流牙血隨時患有牙周病？」相信不少人都會聽過有關說法，牙周病是常見的牙科慢性疾病，主要成因是因為口腔衛生欠佳所致，嚴重的牙周病更有機會導致牙齒脫落。本篇邀請了陳澔賢牙科醫生為大家拆解有關牙周病成因、症狀及治療方法，讓大家更了解甚麼是牙周病吧！

1. 牙周病成因：口腔衛生欠佳 陳澔賢牙科醫生表示，最常見導致牙周病的成因是口腔衛生欠佳，例如刷牙時間過短，或者是未有徹底清潔牙齦邊緣或大牙後方等位置，都有機會導致食物渣滓及細菌殘留並逐漸形成牙菌膜，最終積聚於口腔內造成毒素分泌，引起牙周組織發炎。 2. 牙周病成因：先天口腔狀況 第二個導致牙周病形成的因素是先天問題，有部分人天生患有牙齒重疊或生長角度異常不整等狀況，令食物渣滓及細菌更容易殘留在口腔內，最終形成牙菌膜，增加出現牙周病的機會。另外，如近親患有牙周病，亦有機會增加遺傳風險，他們下一代患病機率相對較高。 3. 牙周病成因：吸煙人士、長期病患、孕婦 最後，吸煙人士、孕婦或長期病患如糖尿病及心臟病患者等，都有較高風險患有牙周病。早前已有醫學研究證實，糖尿病患者患有牙周病機率較普通人高出兩倍！所以，牙醫一般會建議高危一族要學習正確刷牙方法，並配合定期洗牙，以減低患病風險。

刷牙時流牙血等於牙周病？了解牙周病常見症狀 至於牙周病的常見症狀，相信不少人都會聽過「刷牙時流牙血等於牙周病！」。無錯，牙齦紅腫及出血是早期牙周病的症狀，而牙周病大致可分為3個階段，以下為大家逐一分析不同階段出現的症狀。 早期牙周病症狀 首先，「早期牙周病」的症狀主要是牙齦邊緣紅腫及刷牙出血，患者有時可能感到牙齒或牙齦疼痛，並有口臭問題。此時，患者的牙槽骨屬剛開始萎縮程度，牙齒未必會變鬆及出現牙周袋。 中度牙周病症狀 不過，如果患者未有理會問題，病情將會發展至「中度牙周病」階段，此時患者的牙齦邊緣嚴重紅腫及刷牙時經常出血，而且出現牙齦萎縮導致部分牙根外露。同時，牙周組織發炎導致牙周膜受破壞，令牙周組織及牙根分離而形成牙周袋，牙齒亦開始變鬆。 嚴重牙周病症狀 當患者病情持續嚴化後，將會來到最後「嚴重牙周病」階段，牙齦邊緣嚴重紅腫及刷牙時經常出血，牙齦邊緣可能有膿液滲出、甚至出牙瘡，而牙周組織萎縮嚴重，令牙齒變鬆或移位，最終甚至會脫落。