甚麼是牙周病｜3大症狀你要知 牙醫詳解牙周病成因及治療方法

牙周病有何症狀？流牙血、口臭、牙鬆都關事？ 牙周病主要分成3個階段，每一個階段的症狀也有不同︰ 牙周病階段1：牙齦炎 這是牙周病最早的階段，牙菌膜堆積在牙齦線附近而造成牙齦發炎，這時候還沒有影響到牙槽骨。當刷牙的時候，會留意到有流牙血的情況發生。 另外牙齦亦會變得紅腫，或者摸下去會覺得痛，亦會有口氣的情況。這時候，只要把牙齒清潔乾淨，大概一星期左右，症狀會消失，而牙齦的損傷亦會完全復原。當殘留的牙菌膜仍然長期不能被清除時，牙齦炎就會演變成牙周炎。 牙周病階段2：牙周炎 在此階段，固定牙齒位置的附近牙骨(牙槽骨)受到影響而發炎流失。除了牙齦炎的病症外，牙肉開始會萎縮，暴露出來的牙腳接觸到冷熱東西時會出現牙齒敏感。 牙齒會顯得比以前長，牙齒亦變得鬆動。而失去的牙槽骨是不能夠復原的。如果繼續惡化，就會演變成重度牙周炎。 牙周病階段3：重度牙周炎 這是牙周病的晚期階段，牙槽骨不斷的喪失，當大部分牙槽骨已被毀壞時，牙齒會出現移位或鬆動，咀嚼時感到牙齒咬合方式改變。牙齒亦可能自動鬆脫。

漱口水可預防牙周病嗎？ 要預防和治療牙周病，病人和牙醫的合作是非常重要的。病人方面，保持良好口腔衛生非常重要的。刷牙、用牙線和牙縫刷清潔牙縫是保持良好口腔衛生的主要方法。我們要特別留意經常忽略清潔的地方，例如牙肉邊緣、牙縫、牙橋底部和附近的牙齒和覆蓋在智慧齒上的牙肉等。 使用漱口水並不能代替刷牙、因為單靠漱口水不能有效地清除牙菌膜。漱口水能提供輔助作用，而含有Chlorhexidine 成份的漱口水更能有效地減少牙肉發炎情況，不過只能短暫使用(少過兩星期)，否則會令到牙齒上漬，影響味覺等情況發生。 牙膏點揀好？ 根據衛生署的牙齒俱樂部資料，可選擇含有防牙石功效的牙膏和防牙菌膜功效的牙膏。防牙石功效的牙膏，主要成分有焦磷酸（Pyrophosphate）或檸檬酸鋅（Zinc Citrate）等。而防牙菌膜功效的牙膏主要成分，例如三氯沙（Triclosan）、檸檬酸鋅（Zinc Citrate）等。

針對不同程度牙周病，牙醫會洗牙/洗牙腳/轉介轉科跟進 至於牙醫方面，牙醫會評估牙周病的程度及發展速度，輕微牙周病患者只需加強注意口腔衛生和定期洗牙，清走牙菌膜及牙石，牙周病便能逆轉，自行康復。 不過，如果牙周病發展至中等或嚴重程度，患者需接受局部麻醉，讓牙醫作深層洗牙治療（俗稱洗牙腳），當牙周清潔乾淨，覆診時牙齦沒有發炎，便可判斷為穩定病情，之後定期3個月覆診，防止牙周病再度復發。而較複雜的個案亦會轉介到專科醫生跟進。 最後一提，吸煙除了已廣為人知的與肺癌和心血管疾病相關之外，也是嚴重牙周病的風險因素。因此，應避免吸煙，以促進口腔的健康。 本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載