牙周病、牙齒脫落 或致認知障礙 香港健齒周2025提醒港人關注口腔健康

近年有研究顯示，牙周病及牙齒脫落增加患認知障礙症風險。為幫助港人及早處理牙齦及口腔問題，減低認知障礙症風險，香港牙醫學會將於4月24至29日舉行「香港健齒周2025」，參與牙醫將免費為全港市民提供口腔檢查、諮詢及按臨床診斷提供X光檢查服務。緊接健齒周，學會將推出「香港愛心牙科增值服務計劃」，為長者送上牙科服務優惠，提醒及鼓勵長者定期到牙科診所檢查及進行基層牙科護理，預防牙患。

或增近 4 萬 9 千宗認知障礙症個案 世衛指出，全球約有5,000萬人患認知障礙症，為全球第七大死因，也是長者殘疾和依賴的主因，影響長者、其家人、照顧者及整個社會。醫務衛生局預計，2039年本港60歲或以上患認知障礙症人數將達逾33萬人，當局亦引述近期研究指出，長者如能保存牙齒及保持良好口腔功能，有助維持認知能力及減慢衰老速度。 據衛生署最新口腔健康數據，本港35至44歲人口中，患嚴重牙周病比率高達14.8%，86.2%有牙齒脫落，平均失齒3.1顆，由此可推算該年齡組別日後或增近49,000宗認知障礙症個案。

發炎分子影響大腦 香港牙醫學會表示，「不少人以為牙肉發炎、流牙血是『熱氣』所致，掉以輕心，但可能已患有牙齦疾病如牙周病，或增加認知障礙症風險。」有研究指，慢性牙齦疾病會讓細菌及發炎分子透過血液傳至大腦，或是導致認知障礙症的其中原因。此外，有研究分析，牙齒脫落可能導致咀嚼出現問題及營養不良，而咀嚼能力下降亦可能導致認知能力下降。 香港牙醫學會引述兩項於2021年在醫學期刊發表的綜合分析研究，顯示牙周病患者出現認知能力受損風險為正常人的1.77倍，中至嚴重牙周病患者出現認知障礙症更是正常人的2.13倍；至於每脫落一隻牙，則分別增加認知能力受損風險1.4%及認知障礙症風險1.1%。

香港健齒周 2025 免費口腔檢查 為提升大眾對護理牙齒和口腔健康的關注，減低認知障礙症風險，香港牙醫學會將於4月24至29日舉行「香港健齒周2025」，免費為全港市民提供一次口腔檢查及口腔健康諮詢，並按臨床判斷提供X光檢查服務。 只要持有效香港身份證明文件的市民即可參與，而所有香港註冊牙醫則以自願性質參與，將於牙科診所外貼上香港健齒周2025標貼，以便巿民預約及應診。有關計劃及申請詳情，可瀏覽香港牙醫學會網頁www.hkda.org，或致電查詢熱線2729 5008。

香港愛心牙科增值服務計劃提供 $500 等額牙科增值服務 另一方面，香港愛心牙科增值服務計劃就為長者提供$500港元等額的牙科增值服務，為促進港人口腔健康，達致「早發現、早治理」。全港參加長者醫療券計劃的註冊牙醫將自願參與是次項目，並於牙科診所外貼上「香港愛心牙科增值服務計劃」標貼，以便巿民預約及應診。 計劃於5月1日開始，為期1年；長者在5月1日開始的6個月內，於同一位參與計劃的香港愛心牙醫累計使用醫療券$1,000港元或以上，接受基層牙科服務(包括牙齒檢查、洗牙、脫牙及補牙等)，參與計劃的愛心牙醫即向該長者提供額外$500港元等額的牙科增值服務，可於2026年4月30日或之前，於同一牙醫的牙科診所接受任何牙科服務時使用。是次計劃為長者提供經濟誘因，養成定期檢查牙齒習慣。要注意的是，愛心牙醫發放的$500港元牙科增值服務只會記錄於及適用於該牙醫的牙科診所，並不會顯示在醫健通系統內。