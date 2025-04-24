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健康
2025-04-24 13:00:00

牙齒酸蝕、牙齒敏感？竟與胃酸倒流有關？！社區藥劑師拆解兩者關係 呼籲大眾正視琺瑯質健康

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牙齒酸蝕、牙齒敏感？竟與胃酸倒流有關？！社區藥劑師拆解兩者關係 呼籲大眾正視琺瑯質健康

牙齒酸蝕、牙齒敏感？竟與胃酸倒流有關？！社區藥劑師拆解兩者關係 呼籲大眾正視琺瑯質健康

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眾所周知，攝取過多糖分有機會影響健康，但原來長期攝取酸性食物都有可能對胃道造成一定影響，增加胃酸倒流風險，繼而增加牙齒酸蝕的機會。萬寧總藥劑師趙國亮先生特別提醒大家，牙齒酸蝕不但會令牙齒變黃，影響外觀，更可能出現牙齒敏感狀況，嚴重者更會出現牙齒邊緣崩缺，甚至脫牙，因此切勿掉以輕心。

萬寧總藥劑師趙國亮先生

萬寧總藥劑師趙國亮先生

認清胃酸倒流成因 源於不良習慣

據趙先生解釋，胃部、食道及口腔是由一條通道所貫穿，因此胃酸倒流（GRED）的情況下，胃酸會倒流進入食道、喉嚨，甚至口腔，患者會出現胃灼熱（俗稱︰火燒心）、胸口疼痛或不適等症狀。作為常見的都市病之一，全港約5-10%人每星期出現最少一次胃酸倒流的症狀1。就一般情況而言，胃酸倒流與年齡、生活及飲食習慣等有莫大關係，香港人不但長時間處於高壓的工作環境中，容易令胃酸分泌增加，與此同時經常食無定時、長期依賴外賣、攝取高酸性的食物或飲品、飯後立即睡覺等不良習慣都會增加胃酸倒流的風險。另外，趙先生提及有不少人士習慣餐後「扣喉」，同樣被視為胃酸倒流的高危一族，需要多加留意。

胃酸倒流與牙齒酸蝕息息相關 牙黃痺痛要留意

胃酸倒流除了對食道造成損傷外，更會令口腔長期處於酸性環境，導致牙齒表層的琺瑯質被軟化，最終令牙齒酸蝕，忽視不理會造成敏感牙齒。琺瑯質的臨界酸鹼值約為5.5，至於胃酸的酸鹼值介乎於1.52之間，只要酸鹼值低於5.5的「酸性侵襲」，例如汽水、檸檬茶等，均有機會增加琺瑯質酸蝕危機，琺瑯質作為

牙齒健康的第一道防線，一旦受損就無法自行復元或再生。趙先生分享不少客人當前來向藥劑師查詢專業健康意見時，就其觀察而言， 亦會留意到其口腔及牙齒狀態，例如牙齒變黃、牙齒因變薄而透光、牙齒邊緣有崩缺等情況，甚至客人會分享偶爾進食冷熱酸甜食物時會感到牙齒敏感痺痛。這些正正是牙齒酸蝕的癥狀，若然不及早正視問題，嚴重甚至會脫牙，因此要及早關注。

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胃酸倒流不但會對食道造成損傷，更會增加牙齒酸蝕的機會。

胃酸倒流不但會對食道造成損傷，更會增加牙齒酸蝕的機會。

針對修護琺瑯質  使用含氟牙膏 抗敏修護

針對問題，趙先生建議患者除了培養良好的生活及飲食習慣、減少長期進食過量酸性食物、避免餐後兩至三小時內入睡外，也會建議市民可透過簡單藥物處理胃酸倒流問題，且人因日常酸性侵襲而引起嘅口腔問題。就要使用針對修護琺瑯質 ,含有氟的專業抗敏牙膏早晚刷牙，鞏固琺瑯質健康。他亦提醒大家一旦出現早期牙齒酸蝕的情況，應及早向牙醫諮詢意見，並且要每年定期洗牙及檢查牙齒以作以預防。

趙先生表示患者可以透過含氟牙膏和改變生活習慣來紓緩牙齒酸蝕的情況，同時亦應定期接受牙醫檢查。

趙先生表示患者可以透過含氟牙膏和改變生活習慣來紓緩牙齒酸蝕的情況，同時亦應定期接受牙醫檢查。

1Faculty of Medicine CUHK. CUHK Succeeds in Treating Gastroesophagel Reflux Disease by Implantable Pulse Generator. 2015.

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