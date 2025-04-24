牙齒酸蝕、牙齒敏感？竟與胃酸倒流有關？！社區藥劑師拆解兩者關係 呼籲大眾正視琺瑯質健康

眾所周知，攝取過多糖分有機會影響健康，但原來長期攝取酸性食物都有可能對胃道造成一定影響，增加胃酸倒流風險，繼而增加牙齒酸蝕的機會。萬寧總藥劑師趙國亮先生特別提醒大家，牙齒酸蝕不但會令牙齒變黃，影響外觀，更可能出現牙齒敏感狀況，嚴重者更會出現牙齒邊緣崩缺，甚至脫牙，因此切勿掉以輕心。

認清胃酸倒流成因 源於不良習慣

據趙先生解釋，胃部、食道及口腔是由一條通道所貫穿，因此胃酸倒流（GRED）的情況下，胃酸會倒流進入食道、喉嚨，甚至口腔，患者會出現胃灼熱（俗稱︰火燒心）、胸口疼痛或不適等症狀。作為常見的都市病之一，全港約5-10%人每星期出現最少一次胃酸倒流的症狀1。就一般情況而言，胃酸倒流與年齡、生活及飲食習慣等有莫大關係，香港人不但長時間處於高壓的工作環境中，容易令胃酸分泌增加，與此同時經常食無定時、長期依賴外賣、攝取高酸性的食物或飲品、飯後立即睡覺等不良習慣都會增加胃酸倒流的風險。另外，趙先生提及有不少人士習慣餐後「扣喉」，同樣被視為胃酸倒流的高危一族，需要多加留意。

胃酸倒流與牙齒酸蝕息息相關 牙黃痺痛要留意

胃酸倒流除了對食道造成損傷外，更會令口腔長期處於酸性環境，導致牙齒表層的琺瑯質被軟化，最終令牙齒酸蝕，忽視不理會造成敏感牙齒。琺瑯質的臨界酸鹼值約為5.5，至於胃酸的酸鹼值介乎於1.5及2之間，只要酸鹼值低於5.5的「酸性侵襲」，例如汽水、檸檬茶等，均有機會增加琺瑯質酸蝕危機，琺瑯質作為

牙齒健康的第一道防線，一旦受損就無法自行復元或再生。趙先生分享不少客人當前來向藥劑師查詢專業健康意見時，就其觀察而言， 亦會留意到其口腔及牙齒狀態，例如牙齒變黃、牙齒因變薄而透光、牙齒邊緣有崩缺等情況，甚至客人會分享偶爾進食冷熱酸甜食物時會感到牙齒敏感痺痛。這些正正是牙齒酸蝕的癥狀，若然不及早正視問題，嚴重甚至會脫牙，因此要及早關注。