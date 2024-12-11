牛油果營養豐富含抗氧化劑及膳食纖維 流行3種美味沙律醬食法

5月進入牛油果產季，牛油果滋味濃郁豐富、營養豐富、抗氧化能力佳，以前被稱為「窮人的奶油」、「窮人的營養補給品」，如今因營養密度高，被健力士世界紀錄認定為最營養的水果，專家推薦生吃或當作沙律食材，可保留許多營養元素，《CNN》也推薦3種牛油果沙律醬，美味又時尚。
牛油果如何選購？
行政院農委會資料表示，除了挑選品牌外，選擇果形完整、成熟度足夠的果實即可，但請注意牛油果果實成熟度無法單由外皮顏色辨別，除了少數品種如(紅心圓)完熟後果皮會從黃綠色轉成紫色、紫紅色或黑色，多數品種果皮不轉色仍呈綠色。
在選購時，手指輕壓具彈性就是適當的成熟度。若還是硬的，購買回去後請放置數天，變熟、變軟再食用，若超過1周才變熟變軟，那表示採收成熟度不夠，其口感會較差。牛油果還沒變軟前不能放冰箱，以免無法後熟。
牛油果切開吃不完，可以去籽以保鮮膜密封冷藏，避免接觸空氣氧化變黑，若要長期儲存，則可以將果肉切塊冷凍。
牛油果｜營養師拆解5大功效、食譜、禁忌、減肥效果教你分生熟
牛油果4大營養
- 單元不飽和脂肪酸：牛油果含有單元不飽和脂肪酸，如油酸和亞麻酸，這些脂肪對心血管健康非常有益，可以降低膽固醇水平和心臟病風險。
- 膳食纖維：牛油果富含膳食纖維的水果，有助於促進消化和腸道健康，並且可以幫助控制食慾，減少餓感。
- 維他命和礦物質：牛油果含有許多重要的維他命和礦物質，如維他命C、維他命K、維他命B6、葉酸、鉀、鎂和銅等。這些營養素有助於保持免疫系統健康，促進細胞生長和修復，以及維持正常的心臟、神經系統和骨骼健康。
- 抗氧化劑：牛油果含有豐富的抗氧化劑，如類胡蘿蔔素和類黃酮。這些化合物有助於保護細胞免受自由基的損傷，從而有助於預防慢性疾病。
簡易食譜｜牛油果、Oreo等製作4款美味奶昔健康飽肚早餐之選
3種美味又時尚的牛油果沙律醬
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】