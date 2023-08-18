牛油果｜營養師拆解5大功效、食譜、禁忌、減肥功效 教你分生熟牛油果

牛油果有何營養價值？卡路里幾高？ 牛油果是一種非常特別的水果，大多數水果基本上都是由碳水化合物組成，但牛油果卻含有非常豐富的健康脂肪來源。



以下是100 克牛油果的營養成分： 營養成分 含量 卡路里 160 kcal 蛋白質 2 克 脂肪 15 克 碳水化合物 9 克（其中 7 克是纖維） 維生素 K 26% 每日攝入量 (DV) 葉酸 20% 的 DV 維生素 C 17% 的 DV 鉀 14%的 DV 維生素 B5 14% 的 DV 維生素 B6 13% 的 DV 維生素E 10% 的 DV 牛油果還含有少量的鎂、錳、銅、鐵、鋅、磷和維生素 A、B1（硫胺素）、B2（核黃素）和 B3（菸酸）。牛油果不含任何膽固醇或鈉，飽和脂肪含量也很低。

牛油果好處及功效1｜支持心臟健康 牛油果脂肪含量高，其中 60% 是單不飽和脂肪，研究表明單不飽和脂肪有助於預防心臟病，有助降低血壓[1]。 牛油果也是鉀、葉酸和纖維的極好來源，所有這些都有益於心臟和心血管系統。 牛油果好處及功效2｜降低膽固醇和三酸甘油酯水平 心臟病是世界上最常見的死因之一[2]。眾所周知，膽固醇、三酸甘油酯、炎症因子、血壓水平和其他各種指標與增加心臟病的風險有關。這些研究表明，牛油果可以[3、4]：

牛油果好處及功效3｜或有助預防癌症 少量的證據顯示牛油果可能有助於癌症的治療和預防，可能有助於減少化療對人類淋巴細胞的副作用[5]。 在實驗研究中，牛油果提取物也被證實可以抑制前列腺癌細胞的生長[6]。但大家要知道和緊記，這些研究是在分離的細胞中進行的，並不代表或證明人體內會發生同樣情況。 牛油果好處及功效4｜或有助緩解關節炎症狀 根據香港中文大學的資料，骨關節炎在香港最為常見，也是導致老年人殘疾的最常見原因之一。另外，雖然類風濕關節炎的在香港的患病率低（患者約2至3萬人），但它是最常見的自身免疫性關節炎，在本港已經導致了3萬多人死亡[7] 。牛油果油和大豆油所萃取出的「酪梨大豆萃取非皂化物 (Avocado-soybean unsaponifiables, ASU)」有抑制發炎、防止軟骨被溶解，同時還具有修復軟骨的效果[8]， 但牛油果本身是否具有這種效果尚有待證實。

牛油果好處及功效5｜有助支持眼睛健康 牛油果含有葉黃素和玉米黃素，可以透過吸收多餘的光線，保護眼睛免受有害的藍光影響，有助降低黃斑病變和白內障風險[9]。 大家要留意，牛油果的大部分抗氧化劑都是存在於最靠近果皮的深綠色果肉中的！

牛油果禁忌︰吃太多有副作用？ 雖然牛油果有不少好處，但是以下人士不宜吃太多牛油果，例如有腸胃消化問題、對牛油果過敏、腎臟問題、低血糖、低血壓的人士等不宜食用。另外，因為牛油果本身含有豐富的維生素 K，服用傳統薄血丸的人士需要慎吃，若過量食用牛油果可能降低藥物效力，引發凝血問題，持續食用也應該先諮詢專業醫護人員的建議。

食牛油果可以減肥嗎？ 可能大家普遍會覺得牛油果中含有比較多的脂肪來源，熱量較高，也更容易令我們增重；但有趣的是，有研究表示牛油果其實是一種有助於減肥的食物！ 根據結果顯示，與不食用牛油果的人士相比，在用餐時食用牛油果的人士在用餐後的滿足感高出 23％，而且在接下來的 5 小時內感到肚餓和想進食的慾望降低 28%[10]。如果長期在飲食中加入牛油果，可能有助我們減少熱量的攝取，並令我們更容易堅持健康的飲食習慣。

營養師推介牛油果食譜 1. 牛油果醬 Guacamole (1-2人份)

2. 牛油果三文魚焗蛋 (1-2人份)

5大牛油果常見問題 如何分生熟牛油果？ 表面色澤：偏青綠色的牛油果未熟；深墨綠色的牛油果已熟。 牛油果軟硬：硬身牛油果未熟；軟身兼腍似香蕉的牛油果已熟。 牛油果根部顏色：買後可拔掉牛油果蒂，測試裏面的顏色，青綠色的即是已熟可以食用；若裏面是深啡色的，代表牛油果太熟，而且果芯開始發黑霉爛。若測試後想保存牛油果多一至兩日，可將牛油果蒂放回原位。

牛油果放雪櫃？ 牛油果和香蕉是一樣的，都不適宜放到雪櫃內保存，否則會令牛油果發黑。如果牛油果已經熟透，但大家尚未準備好食用，可以放在雪櫃內的水果保鮮格，溫度大概 6-8℃，可以令牛油果存放多一至兩日！ 牛油果催熟方法？ 將牛油果與蘋果一同存放，有助催熟牛油果！另外，把牛油果放在廚房或較暖位置，亦可加快其成熟速度！ 糖尿病人可以吃牛油果嗎？ 可以，因為每100克的牛油果只有9克碳水化合物，後者含量非常少，而當中更有 7 克是膳食纖維，所以糖尿病病人也可以安心食用。