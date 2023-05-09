牛油果｜牛油果富含4大營養 外國流行3種美味沙律醬食法

牛油果被健力士世界紀錄認定為最營養的水果，專家推薦生吃或當作沙律食材，可保留許多營養元素，《CNN》也推薦3種牛油果沙律醬，美味又時髦。

5月進入牛油果產季，牛油果滋味濃郁豐富、營養豐富、抗氧化能力佳，以前被稱為「窮人的奶油」、「窮人的營養補給品」，如今因營養密度高，被健力士世界紀錄認定為最營養的水果，專家推薦生吃或當作沙律食材，可保留許多營養元素，《CNN》也推薦3種牛油果沙律醬，美味又時髦。

如何選購牛油果？

行政院農委會資料表示，除了挑選品牌外，選擇果形完整、成熟度足夠的果實即可，但請注意牛油果果實成熟度無法單由外皮顏色辨別，除了少數品種如(紅心圓)完熟後果皮會從黃綠色轉成紫色、紫紅色或黑色，多數品種果皮不轉色仍呈綠色。

民眾在選購時，手指輕壓具彈性就是適當的成熟度。若還是硬的，購買回去後請放置數天，變熟、變軟再食用，若超過1周才變熟變軟，那表示採收成熟度不夠，其口感會較差。牛油果還沒變軟前不能放冰箱，以免無法後熟。

牛油果切開吃不完，可以去籽以保鮮膜密封冷藏，避免接觸空氣氧化變黑，若要長期儲存，則可以將果肉切塊冷凍。