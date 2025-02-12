物理治療專家點破肩頸僵硬關鍵！改善微循環問題「這樣」做

隨著現代人長時間久坐或久站，肩頸僵硬、腰痠背痛已成為最常見的健康困擾之一。物理治療所陳威丞院長指出，這些不適與微循環不良密切相關。「微循環是人體組織與細胞間進行氧氣、養分交換及代謝廢物排出的過程，當循環受阻時，乳酸、肌酸酐等廢物就會滯留，刺激神經末梢，引發僵硬和痠痛感。」 陳院長解釋，當肌肉因缺氧及廢物累積而僵硬，會形成惡性循環。「隨著疼痛加重，循環進一步受阻，甚至可能引發頭痛、肩膀和背部痠痛等更多不適。」

肩頸痠痛別亂按！熱敷與正確按摩 幫助輕鬆解困 許多人習慣用力按摩來紓緩肌肉繃緊，但陳院長提醒，反覆用力過度可能適得其反。「按摩過於劇烈可能造成肌肉組織損傷，甚至導致纖維化問題。」建議選擇適當的按摩手法，根據不同肌肉感覺接受器(壓力型、長度型、速度型)的特性進行針對性放鬆。 針對循環不良的肩頸痠痛，陳院長推薦熱敷作為改善微循環的有效方法。「熱敷能促進局部代謝、緩解肌肉繃緊，是復健診所常用的方式。例如紅外線、熱敷包、短波、超聲波等熱療儀器，都是為了增加循環、肌肉紓緩和神經放鬆的效果。」陳院長建議上班族可以利用電熱氈進行肩頸或腳部的熱敷，緩解久坐帶來的不適。此外，泡腳或泡澡等濕熱療法也是實用選擇，但需注意時間控制，避免低溫燙傷或影響血管健康。

肩膀緊繃、微循環不佳？居家保健新神器 輕鬆搞定微循環 近年來，磁灸針梳由於使用方便，加上針梳極小面積的接觸皮膚，以類針灸的方式達深層刺激經絡與穴位，緩解局部痠痛感，成為居家保健的工具，也是改善肩頸僵硬的新選擇。「磁灸針梳模擬徒手治療中類似撫摸的手法，輕輕梳理就能有效刺激經絡與穴位，促進深層微循環，特別適合手指、腳趾等末梢部位循環不良問題。」陳院長表示。 對於磁灸針梳的實際效果，陳院長分享道「我在右肩緊繃時使用，僵硬感明顯減輕、舒服許多，甚至使用在頭部，頭皮屑和油脂的分泌也有改善。」陳院長建議，使用時從身體末梢往心臟方向梳理，可幫助淋巴和血液循環的回流，在肌肉拉伸狀態下使用，促進如乳酸等廢物代謝、減輕慢性痠痛的發生。「磁灸針梳不僅適合肩頸僵硬，也適用於全身各部位，只要手能觸及的地方，都可以發揮效果。」

微循環這樣改善！定時活動＋熱敷拉筋助紓緩肌肉痠痛 除了熱敷與磁灸針梳，日常生活中還有許多方式可以幫助改善微循環。「最簡單的方法就是定時變換姿勢，每隔30至60分鐘起身活動，減少靜態姿勢帶來的影響，促進血液循環，減少肌肉緊繃。」陳院長表示。對於久坐或久站的族群，建議透過伸懶腰或弓箭步拉筋等簡單運動，幫助肌肉放鬆與延展，進一步促進代謝廢物。 如果能將熱敷與拉筋搭配進行，能更有效改善循環問題。「熱敷能讓肌肉變得更柔軟，拉筋時的延展範圍也會增加，對於放鬆肌肉、循環改善和緩解痠痛有很大幫助。」陳院長強調，養成規律運動和適當保養的習慣，可以有效減少肩頸僵硬及痠痛的發生。

肩頸僵硬如何解套？專家提供 4 個簡單習慣 助擺脫痠痛煩惱 肩頸僵硬雖是現代人常見的文明病，但並非無法改善。陳院長提醒「針對非病態的痠痛問題，透過日常的簡單調整和正確保養，是可以得到有效緩解的。」同時對於日常保健提出了4項建議： 定時活動：每 30 至 60 分鐘變換姿勢，避免久坐或久站。 熱敷與按摩：針對肩頸或腳部進行熱敷，搭配適當按摩紓緩肌肉緊繃。 磁灸針梳：使用磁灸針梳刺激經絡，增強深層微循環功能，改善頭肩頸或全身局部位血液循環不良引起的不適。 拉筋運動：進行伸懶腰或弓箭步拉伸，促進代謝廢物流動。 而針對持續性的慢性痠痛，陳院長同時提醒：「如果透過這些保健方式無法有效改善，應及時尋求專業治療，避免延誤健康問題的處理。」陳威丞院長鼓勵有肩頸僵硬與痠痛困擾的人，只需從簡單的小改變開始，就能為健康奠定基礎，擺脫肩頸僵硬與痠痛困擾。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】