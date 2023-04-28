物理治療｜肌肉拉傷很常見？靠物理治療有助改善受傷情況？

近年不少人都開始培養定期運動的習慣，但對於一眾運動新手來說，可能缺乏正確知識及安全裝備，往往容易在運動過程中受傷，其中以肌肉拉傷為最常見的運動創傷之一。本篇整理了4個較常見的運動創傷類型供各位運動新手參考，並會分享物理治療如何可以有助改善肌肉拉傷的問題。

肌肉拉傷是常見的運動創傷？盤點4大常見運動創傷 根據衞生防護中心資料，第一類最常見的運動創傷是「肌肉拉傷」，起因主要是因為過度運動所致，導致肌肉或肌腱過度伸展及拉扯，造成其局部或全部的拉傷撕裂。而肌肉拉傷後大多會出現肌肉僵硬、腫脹、瘀青、抽筋、疼痛及無力感等症狀。如肌肉嚴重拉傷時，患者受傷部位更會失去活動能力。第二類常見的運動創傷是「皮膚擦傷」，主要是在運動過程中不慎跌倒而磨擦皮膚受傷，患者應盡量即時妥善處理傷口免受感染。

第三類常見的運動創傷是「膝關節軟骨撕裂」，部分人士在跑動時因急速轉向或膝部突然扭動，容易導致他們的半月板出現撕裂，主要症狀為患處腫脹及疼痛、膝部難以彎曲及伸直腿部等，需要盡快求醫接受治療。最後一類常見的運動創傷是「踝關節扭傷」，部分人在奔跑時可能足部不慎翻側，因而拉傷或撕裂保護踝關節內外側的靭帶，導致踝關節周圍疼痛及腫脹。 運動新手事前欠缺足夠熱身容易拉傷肌肉 對於不少運動新手來說，肌肉拉傷是十分常見的運動創傷，因為部分新手在運動前欠缺足夠熱身，導致他們的肌肉在未準備好的情況下，便立即進入劇烈運動階段，過程容易增加肌肉拉傷風險。另外，近年不少人開始進行重量訓練，但如果在未有專業的指導下急速地舉起重物或不正確地進行重量訓練，容易導致肌肉負荷過大而造成拉傷問題。

靠物理治療有助改善肌肉拉傷情況？ 萬一不幸出現肌肉拉傷，部分較為嚴重的情況為受傷部位發炎腫脹、甚至因而失去活動能力。此時，患者可以透過物理治療，改善肌肉發炎情況。物理治療師會根據每位患者的肌肉拉傷部位及受傷程度制定專屬治療方案，常見主要有以下兩類的治療方法。 聚焦式衝擊波治療 第一類是「聚焦式衝擊波治療」，聚焦式衝擊波是一種高能量的聲波，擁有聚焦特性，可以穿透皮膚表層進入痛症患處，製造一些十分微細的創傷及刺激細胞自我修復能力，並可以促進血液循環及新血管生長，加快拉傷肌肉的恢復。聚焦式衝擊波亦能刺激痛覺神經受體，達到即時止痛效果。 至於聚焦式衝擊波治療會否有副作用呢？其實，在專業物理治療師的使用下，基本上不會出現嚴重或長遠的副作用，部分患者可能在療程後1至2日內感到患處疼痛、肌肉拉緊或腫脹情況；部分人的皮膚表層可能會出現小量紅腫或瘀血等症狀，但這些情況通常在擴散式衝擊波治療比較想見，而且持續2至3日後便會自然散去，並不會對身體構成永久損傷。不過，孕婦、嚴重骨質疏鬆、心臟起搏器的病人、血栓塞或正服用影響血凝固的藥物等人士，則未必適合接受療程。