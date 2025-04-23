玫瑰痤瘡 處理錯誤易惡化

4月是國際玫瑰痤瘡關注月，這個皮膚問題在香港日益普遍，臉部紅腫等症狀常與青春痘和濕疹混淆。皮膚科專科醫生劉安祥指出，「大部分患者不知道自己有玫瑰痤瘡，容易使用錯誤的處理方法，或導致病情加重，令皮膚問題一直困擾自己。」
玫瑰痤瘡VS暗瘡VS濕疹
玫瑰痤瘡主要影響30至50歲的女性，多見於膚色較白皙的人群，症狀多數出現在臉部，特徵包括紅斑、丘疹和膿皰，症狀常伴隨面部潮紅，且在陽光或高溫下容易加重。
普通暗瘡多見於青少年，通常出現在臉部、胸部和背部，典型症狀包括白頭、黑頭等，主要由毛孔阻塞和細菌感染引起。濕疹則可以影響所有年齡層，是一種過敏反應，主要症狀為皮膚乾燥、癢及脫皮，並常伴隨紅腫感。其成因雖不明，但與免疫系統失調有關。
戒咖啡辣食有用？
玫瑰痤瘡的成因複雜，已知與遺傳及環境因素有關，約40%患者有家族史。劉安祥指，「部分患者報告戒除咖啡和辛辣食物後症狀改善，但這並非適用於所有人。」環境因素如紫外光、溫度和濕度的變化也會誘發玫瑰痤瘡。情緒壓力同樣被認為是一個誘因，患者常因外貌變化感到焦慮和抑鬱，形成惡性循環。
研究發現，當皮膚毛囊中的蠕形蟎蟲數量過多，便有可能引發玫瑰痤瘡。患者皮膚的毛囊蠕型蟎蟲數量較健康人士多達15至18倍。「蠕形蟎蟲會透過油脂分泌和皮膚角質作為糧食，若臉部油脂過多或免療系統失調，則易孳生更多蠕形蟎蟲。」
慎用冷敷面膜降紅
治療方面，劉安祥指，「過往會將玫瑰痤瘡分為4大類型，但現時治療主要根據患者具體症狀制訂，包括外用或口服藥物和激光治療。」對於較常見的早期症狀潮紅發作，不建議冰敷或冷敷來紓緩紅腫。市面上某些聲稱具冷敷效果的面膜，當中可能含有刺激成分，有可能加重病情。建議患者諮詢醫生，或使用收縮血管的藥物改善血管擴張情況。至於治療面部丘疹，可以用抗蟎蟲藥膏，減少面上蠕型蟎蟲及丘疹數量。若臨床反應未如理想，可考慮口服藥物，甚至光學治療。劉安祥強調，選用正確護膚品對玫瑰痤瘡患者是很重要的課題，如選擇不當，之後即使做任何治療，其效果相對地都沒有那麼明顯。
日常護理3重點
1. 清潔：選擇溫和的清潔劑，最好是水狀或泡沫狀，避免使用卸妝油及含高酸性或去角質成分的產品。
2. 潤膚膏：以冷霜狀為主，盡量避免油劑狀，以免令皮膚表面溫度上升，加劇血管擴張。
3. 防曬：紫外光是誘發的重要因素之一，出門應塗防曬，並每2至3小時補充一次。
劉安祥指，「雖然玫瑰痤瘡目前尚無根治方法，但通過正確的護理和治療，可以有效維持病情的穩定。」患者應定期進行醫療評估，並持續使用適合的護膚品，以達到長期穩定的效果。