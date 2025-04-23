玫瑰痤瘡 處理錯誤易惡化

4月是國際玫瑰痤瘡關注月，這個皮膚問題在香港日益普遍，臉部紅腫等症狀常與青春痘和濕疹混淆。皮膚科專科醫生劉安祥指出，「大部分患者不知道自己有玫瑰痤瘡，容易使用錯誤的處理方法，或導致病情加重，令皮膚問題一直困擾自己。」

劉安祥表示，未來的治療將更注重病因治療如蠕形蟎蟲感染，而不僅僅是緩解症狀。(蘇文傑攝)

玫瑰痤瘡VS暗瘡VS濕疹

玫瑰痤瘡主要影響30至50歲的女性，多見於膚色較白皙的人群，症狀多數出現在臉部，特徵包括紅斑、丘疹和膿皰，症狀常伴隨面部潮紅，且在陽光或高溫下容易加重。

普通暗瘡多見於青少年，通常出現在臉部、胸部和背部，典型症狀包括白頭、黑頭等，主要由毛孔阻塞和細菌感染引起。濕疹則可以影響所有年齡層，是一種過敏反應，主要症狀為皮膚乾燥、癢及脫皮，並常伴隨紅腫感。其成因雖不明，但與免疫系統失調有關。

戒咖啡辣食有用？

玫瑰痤瘡的成因複雜，已知與遺傳及環境因素有關，約40%患者有家族史。劉安祥指，「部分患者報告戒除咖啡和辛辣食物後症狀改善，但這並非適用於所有人。」環境因素如紫外光、溫度和濕度的變化也會誘發玫瑰痤瘡。情緒壓力同樣被認為是一個誘因，患者常因外貌變化感到焦慮和抑鬱，形成惡性循環。

研究發現，當皮膚毛囊中的蠕形蟎蟲數量過多，便有可能引發玫瑰痤瘡。患者皮膚的毛囊蠕型蟎蟲數量較健康人士多達15至18倍。「蠕形蟎蟲會透過油脂分泌和皮膚角質作為糧食，若臉部油脂過多或免療系統失調，則易孳生更多蠕形蟎蟲。」

