甚麼是牙周病？3大症狀你要知 牙醫詳解成因及治療方法

如果你發現牙肉不時流牙血、說話有口氣，很可能你已不知不覺間患了牙周病。根據衛生署的《2011年口腔健康調查》，發現有半數或以上成年人的牙齒出現牙齦出血的情況，而牙齦出血可能是患上牙周病的早期徵兆。大部分成年人均認為以上症狀是小問題並會逐漸消退，因而可能延遲尋找牙醫檢查，錯失及早治療牙周病的「黃金機會」。牙醫張申錄醫生便在以下文章，解答讀者對牙周病的疑問。撰文：Bowtie團隊
牙周病成因是甚麼？
要避免牙周病就先要了解它。牙周病是指牙齒周圍組織的疾病，是由黏附在牙齒表面的牙菌膜所引起的。若沒有以正確的刷牙和牙線方法清潔牙齒，牙菌膜就會堆積。裏面的細菌會分泌毒素，刺激牙齒周圍的組織，例如牙齦、牙周膜和牙槽骨等，引致牙周病。
牙周病有何症狀？流牙血、口臭、牙鬆都關事？
牙周病主要分成3個階段，每一個階段的症狀也有不同︰
漱口水可預防牙周病嗎？
要預防和治療牙周病，病人和牙醫的合作是非常重要的。病人方面，保持良好口腔衛生非常重要的。刷牙、用牙線和牙縫刷清潔牙縫是保持良好口腔衛生的主要方法。我們要特別留意經常忽略清潔的地方，例如牙肉邊緣、牙縫、牙橋底部和附近的牙齒和覆蓋在智慧齒上的牙肉等。
使用漱口水並不能代替刷牙、因為單靠漱口水不能有效地清除牙菌膜。漱口水能提供輔助作用，而含有Chlorhexidine 成份的漱口水更能有效地減少牙肉發炎情況，不過只能短暫使用(少過兩星期)，否則會令到牙齒上漬，影響味覺等情況發生。
刷牙正確方法｜降低牙周病風險 舌側最常刷不乾淨！
牙膏點揀好？
針對不同程度牙周病，牙醫會洗牙/洗牙腳/轉介轉科跟進
至於牙醫方面，牙醫會評估牙周病的程度及發展速度，輕微牙周病患者只需加強注意口腔衛生和定期洗牙，清走牙菌膜及牙石，牙周病便能逆轉，自行康復。
不過，如果牙周病發展至中等或嚴重程度，患者需接受局部麻醉，讓牙醫作深層洗牙治療（俗稱洗牙腳），當牙周清潔乾淨，覆診時牙齦沒有發炎，便可判斷為穩定病情，之後定期3個月覆診，防止牙周病再度復發。而較複雜的個案亦會轉介到專科醫生跟進。
最後一提，吸煙除了已廣為人知的與肺癌和心血管疾病相關之外，也是嚴重牙周病的風險因素。因此，應避免吸煙，以促進口腔的健康。
