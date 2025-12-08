甚麼是牙周病？3大症狀你要知 牙醫詳解成因及治療方法

牙周病有何症狀？流牙血、口臭、牙鬆都關事？ 牙周病主要分成3個階段，每一個階段的症狀也有不同︰

牙膏點揀好？

針對不同程度牙周病，牙醫會洗牙/洗牙腳/轉介轉科跟進 至於牙醫方面，牙醫會評估牙周病的程度及發展速度，輕微牙周病患者只需加強注意口腔衛生和定期洗牙，清走牙菌膜及牙石，牙周病便能逆轉，自行康復。 不過，如果牙周病發展至中等或嚴重程度，患者需接受局部麻醉，讓牙醫作深層洗牙治療（俗稱洗牙腳），當牙周清潔乾淨，覆診時牙齦沒有發炎，便可判斷為穩定病情，之後定期3個月覆診，防止牙周病再度復發。而較複雜的個案亦會轉介到專科醫生跟進。 最後一提，吸煙除了已廣為人知的與肺癌和心血管疾病相關之外，也是嚴重牙周病的風險因素。因此，應避免吸煙，以促進口腔的健康。 本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載