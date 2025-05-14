甜酸好滋味 番茄只要加1物 倍升茄紅素吸收率

番茄是常年都有的蔬菜，除了用來煮餸，也可做沙律或當水果生吃，並且可以提供很多營養，尤其是當中的茄紅素(Lycopene)，不但有助控制血糖，更有護心甚至抗癌作用，但由於茄紅素是脂溶性營養素，所以食用時加一點油和加熱一下，才能令吸收率倍升！

現代人每日生活承受巨大壓力，又經常外出、環境污染日增，都令體內累積大量有害的自由基，帶來衰老和病患，而茄紅素就像保護罩，可以主動抓住自由基，減低細胞損傷的風險。過去的研究已證實，茄紅素能影響細胞基因表現，從而阻截抑制癌細胞形成。

對於出現代謝綜合症早期症狀的人，如容易感覺疲倦、常常腸胃悶痛或血糖波動大，攝取足夠的茄紅素能幫助降低胰島素抗阻、穩定血糖，也有助脂肪細胞代謝正常化。有研究更指茄紅素能降低壞膽固醇、提高好膽固醇(HDL)，幫助血管舒張，達到保護血管、維持心臟健康的良好效果。

加油煮熱提升吸收率

簡單來說，茄紅素有助身體處理糖分和脂肪，從而減少體內發炎及脂肪積聚的機會，即使效果不會在短期時間內看到，但長期補充足夠營養仍然是身體健康的基石。

不過，茄紅素屬於脂溶性營養素，若單單生吃番茄，吸收效果比較一般，反而稍為加熱及添一點油，就可以提升吸收率，所以番茄炒蛋或番茄煮牛肉，又或煮一個番茄魚湯，都是幫助你吸收茄紅素的好菜式。