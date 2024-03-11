生仔咁痛？ 打針防生蛇後遺症

三大學會上月委託香港民意研究所進行問卷調查，以了解本港生蛇的情況，及患者對此病及疫苗的認知，共訪問了2,743名成人，男女約各佔一半，而當中逾三成人患有一種或以上的慢性疾病。

曾經感染水痘，帶狀疱疹病毒就會潛伏於神經，一旦免疫力下降，導致病毒再度活化，就可能會出現帶狀疱疹感染，亦即「生蛇」。一項調查發現，每3名港人中，就有一人曾經生蛇，當中更有64%表示生蛇及後遺症困擾逾一個月以上，香港感染及傳染病醫學會、香港皮膚健康基金及香港醫院藥劑師學會呼籲，高危人士應盡快接種帶狀疱疹疫苗(蛇針)，以減低生蛇的風險及其後遺症。

持續出現後遺症

結果顯示，有34%受訪者曾生蛇，而最多患者受生蛇影響的身體部位為腹部(包括腰)，有38%，其次為背部及前胸，分別是29%及15%，而部分患者的面部、頸部、手及腳也受影響。香港皮膚健康基金主席、皮膚科專科醫生陳厚毅指，生蛇不只影響外觀，患者在康復後也會持續出現後遺症，嚴重影響他們的生活質素，後遺症中以疤痕出現最多，有19%，而常見的生蛇後遺症神經痛則位居第二，有17%。

有61%的患者認為生蛇的痛楚達到6至10分(以10為滿分)，屬於嚴重或極度疼痛，更有一成半人認為生蛇的疼痛程度為9分或以上，達分娩級劇痛。有64%更指，生蛇及其引致的後遺症困擾了逾一個月，導致生活質素嚴重下降。

陳厚毅指出，皮疹即使消失，後遺神經痛也可持續數月甚至數年，患者會感覺異常，皮膚似「被針拮」及火燒一般，就算不觸碰傷口也痛，不少長者更因此而選擇不外出。過去有研究顯示，年記愈大的患者出現後遺神經痛的風險愈高，60歲或以上患者出現後遺神經痛的風險高達六成；70歲或以上患者更有七成半，情況不容忽視。

港人認知不足

受訪者中，有9%人認為曾生蛇的人日後不會再生蛇，有63%人知道可接種疫苗預防生蛇，但當中只有8%有打針，另外55%不接種疫苗的3大原因包括財政考慮(34%)、不認為自己是高危人士(17%)/不認為生蛇有嚴重後果(8%)及擔心疫苗有副作用(24%)。香港醫院藥劑師學會副會長蘇曜華指，若不幸生蛇，帶狀疱疹會增加患腦血管及心血管疾病的風險。