生活方式醫學 助防慢性疾病

衛生署數據指出，由2014年至2020年，本港中年人口患有高血壓的比率由27%上升至34%，55至64歲人士的糖尿病發病率亦呈上升趨勢。中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院與4間本地非政府服務機推出「賽馬會We WATCH優活健康計劃」，以「生活方式醫學」助中年人士改善生活習慣，預防或延緩患上慢性疾病。 大家或對「生活方式醫學」比較陌生。中大醫學院副院長(教育)及賽馬會公共衛生及基層醫療學院院長黃仰山教授指出，「生活方式醫學在香港較少人理解，是由受過訓練的健康管理教練，利用認知行為療法及動機訪談法的技巧，了解參加者並一同制訂、實踐健康目標。」

教練陪同實踐健康生活 賽馬會We WATCH優活健康計劃會為介乎35至59歲的參加者作初步健康風險評估，再按需要接受健康檢查，如血液測試等。若有較高風險患上慢性疾病的參加者，將獲邀參與為期6個月的個人化健康管理指導。合資格參加者亦獲發智能手錶，以記錄健康及運動數據。 註冊營養師、健康管理教練蔡芷悠認為，「一般的營養諮詢，患者或只希望得到有關健康飲食資訊，若沒有持續跟進，未必能真正改善生活習慣。而計劃中我們會先了解參加者的背景、需要、興趣和困難，制訂好計劃後再一同逐步實踐，過程中參加者亦會得到『解難』的能力，有助完成計劃後繼續維持健康習慣。」

