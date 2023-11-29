生活方式醫學 助防慢性疾病

衛生署數據指出，由2014年至2020年，本港中年人口患有高血壓的比率由27%上升至34%，55至64歲人士的糖尿病發病率亦呈上升趨勢。中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院與4間本地非政府服務機推出「賽馬會We WATCH優活健康計劃」，以「生活方式醫學」助中年人士改善生活習慣，預防或延緩患上慢性疾病。
大家或對「生活方式醫學」比較陌生。中大醫學院副院長(教育)及賽馬會公共衛生及基層醫療學院院長黃仰山教授指出，「生活方式醫學在香港較少人理解，是由受過訓練的健康管理教練，利用認知行為療法及動機訪談法的技巧，了解參加者並一同制訂、實踐健康目標。」
教練陪同實踐健康生活
賽馬會We WATCH優活健康計劃會為介乎35至59歲的參加者作初步健康風險評估，再按需要接受健康檢查，如血液測試等。若有較高風險患上慢性疾病的參加者，將獲邀參與為期6個月的個人化健康管理指導。合資格參加者亦獲發智能手錶，以記錄健康及運動數據。
註冊營養師、健康管理教練蔡芷悠認為，「一般的營養諮詢，患者或只希望得到有關健康飲食資訊，若沒有持續跟進，未必能真正改善生活習慣。而計劃中我們會先了解參加者的背景、需要、興趣和困難，制訂好計劃後再一同逐步實踐，過程中參加者亦會得到『解難』的能力，有助完成計劃後繼續維持健康習慣。」
改善體脂 壞膽固醇
計劃參加者馬任賢原本因愛吃香口煎炸食物，導致有高膽固醇的問題，亦因工作關係多出外用膳。參加計劃後，健康管理教練為他分析過往的飲食習慣，建議減少油炸、成分不健康的食物，並幫助他尋找工作地點附近的健康食物選擇。最初目標為每星期一餐健康午餐，習慣之後就慢慢加大強度，現已改變了飲食的習慣，總膽固醇、壞膽固醇及體脂比率都有所下降。
參加者謝慧嫻每日需要長時間工作，有中央肥胖和失眠問題，也從來沒有運動習慣。健康管理教練於是在她的日程中找出10分鐘時間，讓她做做運動，如一些簡單的椅子運動、牆上掌上壓等，到現在每日最少30分鐘超慢跑或Tabata等，除可減壓外，失眠問題也一掃而空。健康管理教練也有蔬果攝取貼士，如未能在正餐進食蔬菜，也可在點心時間吃車厘茄代替。現在無論體重、壞膽固醇、內臟脂肪問題均改善不少，慢性疾病風險亦減低了。
招募中年人士參與
此計劃由中大醫學院與基督教家庭服務中心、聖雅各福群會、基督教聯合那打素社康服務及香港基督教女青年會合作推行，目標為2萬中年人士作健康風險篩查，並減低大眾患上慢性疾病的風險。至今已有逾6,700人接受篩查，當中約2,300人有較高慢性疾病風險；而接受健康管理指導前，飲食及運動不達標的參加者分別佔87%及33%。(計劃現繼續招募參加者，有興趣可到賽馬會 We WATCH 優活健康計劃網站報名)