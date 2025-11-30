生蛇不只皮膚痕 恐致中風腦退化 醫生揭1招降低50%風險

生蛇不只皮膚會受到影響？有醫生指出，俗稱生蛇的帶狀疱疹可能會帶來各種健康風險，包括中風、心臟病和腦退化等疾病。醫生指出，有1種方法有助降低高達50%的風險。

胃腸肝膽科醫生李柏賢在其 facebook專頁 上分享指，許多人誤以為帶狀疱疹僅僅是皮膚上的水泡，痛幾天後便可恢復。然而，在IDWeek 2025年會的報告中，研究揭示帶狀疱疹與心血管、腦血管及認知障礙風險之間存在的重要關聯。平均追蹤5年後的研究分析出，所帶來的隱形影響如下：

1招降低50%風險

不過，在對70歲以上的1.3萬名長者分析中，即便後來出現突破性感染，接種疫苗的患者在1.5–3.5年的觀察期間內，風險顯著降低：

重大心血管事件(MACE)：風險下降 −22%

缺血性中風：風險下降 −24%

全因死亡：風險下降 −21%

血管性認知障礙症：風險下降 −50%

研究推測，疫苗可能透過降低病毒再活化與慢性低度發炎，來穩定血管與神經的健康。

IBD患者要小心

李醫生提醒，使用類固醇、免疫調節劑、生物製劑或小分子藥物的炎性腸病(IBD)患者，帶狀疱疹的風險會上升。當出現感染，治療也可能因此中斷，亞洲患者尤為高風險。因此，建議在確診後完成兩劑疫苗接種，其中第二劑應在第一劑後2至6個月內注射(對免疫低下者或抑制患者，第二劑可縮短至一個月注射)。新型帶狀疱疹疫苗為非活性疫苗，可安全地在進行藥物治療過程中接種。常見副作用包括短暫局部痠痛及倦怠或發燒，通常持續1至3天。