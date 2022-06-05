生蛇或持續痛楚逾年 社企倡議政府資助中年人接種蛇針

相信患過帶狀疱疹(生蛇)都知道，生蛇不單是皮膚上長出水疱，這個水痘病毒會因身體免疫力減弱而重新活躍引發急性神經炎症，帶來像電擊、火燒、刺痛或跳動的痛楚，更重要是在病發後4個月或紅疹消退後3個月，有些病人會持續疼痛數個月甚至數年。近年有預防生蛇疫苗，新一代疫苗保護率更逾90%，對於50歲以上的生蛇高危群組是個佳音，但無奈疫苗價格高昂，基層市民未必負擔得起。最近社企團體銀騎士倡議政府將「蛇針」納入疫苗接種計劃，免費為 50 歲或以上人士接種疫苗。

幾乎人人有可能生蛇

家庭醫學專科醫生朱偉星指出，預防水痘疫苗香港在2014年才全面推行，換言之香港幾乎每個成年人都有可能生蛇，「病人年幼時感染水痘帶狀疱疹病毒，潛伏在體內。直至年長時，身體免疫力下降，病毒再次活躍，引發帶狀疱疹，年紀愈大發病率愈高；有些成年人會說自己沒有生過水痘，認為自己生蛇風險低，但出水痘有可能沒有病徵，病毒已存在身體內，所以同樣有生蛇的風險。值得一提有調查指出，曾患Covid-19的人士，生蛇風險會高15%，所以50歲以上人士廣泛性接種疫苗是十分重要的。」