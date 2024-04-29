生蛇纏腰仲脹起　竟然係罕見併發症？

一位54歲男子罹患帶狀疱疹，從右後背蔓延到右下腹。他發現右側腰部突然鼓脹起來，驚恐是否腹腔病變求醫。
帶狀疱疹侵犯 造成腹壁肌肉鬆弛
澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立表示，患者左右腰部形狀不對稱，其右側腰部明顯鼓凸，且為帶狀疱疹侵犯部位，經判斷應不是腹腔裡的問題。帶狀疱疹病毒常會造成神經發炎，主要影響感覺而感到劇烈疼痛，有少數患者運動神經也會受到病毒影響，影響肌肉的功能。
柯偉立醫師說明，帶狀疱疹造成腹壁肌肉鬆弛的併發症，案例少見。針對帶狀疱疹給予抗病毒藥物治療並控制疼痛造成的不適感，一般都能順利痊癒；而腹壁肌肉鬆弛通常會在數個月後自行恢復，不需做特別治療。
這些情況當心 易使帶狀疱疹發作
帶狀疱疹(俗稱生蛇)，成因是先感染了水痘病毒，雖然痊愈，但水痘病毒其實就留在體內。當人體免疫力降低時，病毒就可能再度活化，會從感覺神經節沿著神經跑出來，在皮膚上出現帶狀分布的水泡，常伴隨神經發炎造成疼痛。除了患者本身免疫力低下外，亦好發於季節變換、溫差大、睡眠不好、過勞等情況。
生蛇好發族群 接種疫苗預防
柯偉立主任提醒，其實身體任何部位，例如頭頸部、軀幹、四肢，都有可能發生帶狀疱疹，甚至可能侵犯私密處與肛門附近。而帶狀疱疹的發生率與嚴重度，會隨年齡而提升，最常發生於50歲以上的族群，目前已有帶狀疱疹疫苗可供民眾施打，施打後可降低發病風險以及減少疱疹後神經痛的機率。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】