生蛇纏腰仲脹起　竟然係罕見併發症？

一位54歲男子罹患帶狀疱疹，從右後背蔓延到右下腹。他發現右側腰部突然鼓脹起來，驚恐是否腹腔病變求醫。

帶狀疱疹侵犯 造成腹壁肌肉鬆弛

澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立表示，患者左右腰部形狀不對稱，其右側腰部明顯鼓凸，且為帶狀疱疹侵犯部位，經判斷應不是腹腔裡的問題。帶狀疱疹病毒常會造成神經發炎，主要影響感覺而感到劇烈疼痛，有少數患者運動神經也會受到病毒影響，影響肌肉的功能。

柯偉立醫師說明，帶狀疱疹造成腹壁肌肉鬆弛的併發症，案例少見。針對帶狀疱疹給予抗病毒藥物治療並控制疼痛造成的不適感，一般都能順利痊癒；而腹壁肌肉鬆弛通常會在數個月後自行恢復，不需做特別治療。