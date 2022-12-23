生蛇 | 生蛇年輕化 壓力爆煲引蛇出洞 注意生蛇症狀避免錯過黃金治療時間

說起生蛇即水痘帶狀疱疹病毒（VZV），不少人以為高危一族只包括五十歲以上、長期病患者如糖尿病和癌症患者、長期服用類固醇等免疫系統較弱人士。但根據家庭醫學專科潘舜邦醫生觀察，皆因香港人普遍壓力較大，容易緊張、焦慮、抑鬱等，加上生活作息不足兼不定時，種種因素令抵抗力持續低下，現時生蛇已出現年輕化趨勢。 事實上，9成成年人均帶有水痘病毒，約每三人便有一人在一生中有機會生蛇，非常普遍。一直潛伏在神經主幹的水痘病毒，在人體健康時甚少出動，待免疫系統較弱時才會沿著神經線「復出」。

一旦生蛇，發病部位可遍布所有接觸到神經線的皮膚，通常先出現在胸、背、腰，再擴展至手、腳、面。一開始或會感受到皮膚痛，如火燒般的痛楚，而水泡、紅疹大概於1至5天內陸續出現，再隔約1至2週左右，便會慢慢結痂和脫落。 生蛇嚴重性可大可少 孕婦生蛇甚少影響胎兒健康 若未有及時治療，嚴重生蛇可對身體造成無可逆轉的傷害。當水泡破掉，有機會有細菌感染，有些患者或會受痛楚困擾至無法入睡；「蛇」上面部、眼或耳朵則可能引致發炎，留有疤痕，影響視力及聽力，甚至面攤。最嚴重的併發症就是腦炎、中風等，但發生機率非常輕微。因此，潘醫生提醒，「患者初初可能以為只是普通神經痛、些少皮膚不適等，徵狀難以分辨」，建議一有任何不適就必須立刻求醫，以免錯過治療黃金72小時。 倘若是孕婦生蛇，也無須過分擔心，因為胎兒體內一般已有來自母體的抗體，甚少影響胎兒健康；但臨近出世前兩三星期才生蛇，此較為罕見的情況就另當別論，由於胎兒缺乏足夠時間接收抗體，而觸發水痘，有機會導致腦炎或其他嚴重併發症。

新一代抗病毒藥較方便有效 臨床治療上，醫生大致會處方抗病毒藥，主要分為Acyclovir第一代抗病毒藥及Valacyclovir或Famciclovir第二代藥物。如病人能完全按照醫囑服藥，兩者抑制病毒的效果類近。唯第一代吸收利用率較低，病人每天需服用五次；第二代吸收利用率較高，服用次數較少，相對方便，能避免病人因忘記服藥而影響藥效。 而針對痺痛、痕癢，醫生會提供消炎止痛藥、外用藥膏以紓緩症狀；若水泡破掉就可能要服用抗生素，助消炎殺菌。面對水泡，潘醫生強調，「即使痕癢難耐，但千萬不要自行弄穿，令傷口惡化」。結痂後或會留下深色疤痕，患者可以使用除疤膏或除疤貼處理。

3成患者後遺症纏身 注意生活習慣免復發 即使康復後，仍約有3成患者會出現慢性神經痛，感受到幾個月，甚至數以年計的痕癢、刺痛、電擊或火燒般痛楚。另外要留意，生蛇病毒只是受藥物所抑制，依然潛伏在身體內，抵抗力再次低下時，還是有機會復發。潘醫生指，最重要是保持心情輕鬆，維持良好作息，長期病患者更需妥善管理病情，減少不必要的免疫系統藥物、類固醇的使用。高危一族如需預防生蛇，亦可向你的家庭醫生查詢蛇針的詳情。