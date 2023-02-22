生蛇｜生蛇會傳染？一文睇清生蛇症狀+3大原因（附戒口食物及治療方法）

當皮膚突然出現紅疹，或是感到刺痛、痕癢等，千萬不要以為只是小病小痛，其實有機會是「生蛇」，亦即是帶狀疱疹（英文：Herpes Zoster / Shingles ）！到底甚麼是生蛇？生蛇和水痘又有甚麼關係？若錯過最佳的治療時間，有機會留下嚴重的後遺症，因此以下文章便為大家釐清生蛇的症狀和原因，某類人士絕對要特別小心！

甚麼是生蛇？ 早期症狀皮膚感灼熱 究竟甚麼是生蛇？其成因為何？又有甚麼症狀？以下文章便一次過話你知治療及預防方法！帶狀皰疹俗稱「生蛇」，是由水痘病毒引起的疾病。不少人都以皰疹來斷定生蛇出現的時機，但其實病發皮膚不一定有皰疹出現，可能只有灼熱或刺痛感。 而且大部分生蛇狀況都出現得十分突然，病發早期除了在患部皮膚有灼熱感或神經痛外，還會有輕度發熱、食慾不振、疲倦等症狀，若出現此等症狀便需特別留意！

生蛇有甚麼症狀？ 帶狀疱疹可以出現於身體任何部位，到底生蛇又會有哪些症狀？以下3種便是常見的生蛇症狀： 帶痛楚的水泡 病發後皮膚會出現密集的水泡，而這些水泡大部分都帶有痛楚，同時令人感到痕癢、刺痛、麻痹等，甚至會有像火燒、電擊、針刺等痛楚，而如果治療不及時，身體更有可能會出現後遺的神經痛症，痛楚程度如分娩、慢性癌痛般嚴重，通常疼痛會持續 1個月以上，甚至持續幾年，因此發現症狀時絕對不可拖延治療。 單側發作 大部份人在生蛇的時候，出現水泡的位置都會集中在身體的一側，主要沿着某位置的神經呈帶狀分佈，一般的濕疹、水泡不同，較為容易區分。 伴隨皮損出現 除了帶有痛楚的水泡外，生蛇的時候可在發病前伴隨皮損出現，甚至還會有肺炎、腦炎、淋巴腫大等併發症，所以最好在懷疑自己生蛇的時候便立刻求醫，以免錯過最佳的治療時間。

為甚麼生蛇和水痘有關？ 不少人小時候都曾經試過生水痘，而生水痘其實會激活病毒，從而引發帶狀皰疹（生蛇），因此基本上只有曾經生過水痘的人士會有機會受到生蛇問題困擾，因此真正會傳染的不是生蛇，而是水痘。 生蛇3大原因 在香港生蛇並不罕見。研究指出香港有95%的人口都出過水痘，而50歲以上的成年人中，有兩成人都曾經或正患有生蛇。以下為最常見的3大生蛇原因： 年齡增加 生蛇與年齡有着密切的關係，隨着年齡增長，免疫系統亦會逐漸退化，因此年齡越大，特別是50歲以上的中老年人，生蛇的機會亦會相對增加，建議接種疫苗來預防。 腫瘤、愛滋病病史 曾經患有腫瘤、HIV感染或愛滋病病史的病人，由於使用免疫抑制藥物或化療藥物等原因，免疫力相對較為低，因此對帶狀皰疹的病毒抵抗作用較小，較容易出現生蛇的問題。 免疫力下降 不健康的作息及飲食習慣會令到身體免疫力下降，而病群亦會隨即入侵身體，容易誘發潛伏在體內的帶狀皰疹病毒，從而感染病毒及有生蛇的跡象。因此近年生蛇亦有年輕化，而壓力過大、過度疲勞等都有機會導致生蛇，需要在日常多放鬆來改善問題。

生蛇｜壓力大易生蛇！ 盤點6類生蛇戒口食物 雞肉、牛肉唔食得！

生蛇需要戒口嗎？ 不少人因壓力或免疫力下降而生蛇，而且生蛇亦有年輕化的趨勢，除了依靠藥物治療外，患者亦可在飲食方面入手，以防生蛇病情加劇。以下就為大家盤點6類生蛇時需戒口的食物，戒掉這些食品便可加快康復速度！ 6種生蛇時需戒口的食物 高激素肉類、內臟：生蛇時建議少吃激素含量較高的肉類，而動物內臟、豬頭、豬手等「毒性」較高的部位亦須戒口，以防令病情惡化。 海鮮：海鮮有機會令患處痕癢、敏感或惡化，所以必須避免。 高精氨酸食物：精氨酸(Arginine)會助長病毒生長，因此含有高精氨酸的食物如豆類、堅果、種子等都需要避免。 香料／調味料／醃製食品：蔥、薑、蒜、辣椒、洋蔥、韭菜、芫荽、筍等香料類都需要忌口，調味時亦避免使用重口味香料，以防因辛辣刺激而令病情惡化。 酒／濃茶／咖啡：生蛇期間都不應飲用，因酒精及咖啡因都會影響生蛇患處。

生蛇會傳染嗎？ 如上文所言，水痘會激活病毒引發帶狀皰疹（生蛇）生蛇，因此生蛇並不會傳染，但導致生蛇的水痘病毒卻極具傳染性。若之前未曾感染水痘，而又接觸過生蛇患者的水泡，就有機會因而感染水痘及生蛇。要預防便可在未感染水痘前接種水痘疫苗，這樣便可以預防生水痘及生蛇。 如何預防生蛇？ 一般而言生蛇與自身抵抗力狀況息息相關，只要抵抗力足夠，被傳染後也可以防止生蛇情況出現，以下便是4個預防生蛇的方法： 養成正常作息及飲食習慣：通過正常作息及飲食，早睡早起、均衡飲食便可增強抵抗力。 堅持運動：透過養成運動習慣來維持身體的抵抗力，這樣便可以預防生蛇病毒的侵襲。 避免接觸水痘患者：大部份生蛇患者都有感染過水痘的病史，因此避免接觸水痘患者，以防止在患者身上感染帶狀皰疹。 高危人士需注射新疫苗：50歲以上人士生蛇機會較高，建議最好注射相關疫苗預防。