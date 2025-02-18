用眼過度可致失眠頭暈？醫生教5招視覺休息 看藝術展也有用？

眼睛是我們的靈魂之窗，當眼睛出現問題就會波及全身。有醫生指出，放鬆眼睛對身體相當重要，並指出有5大方法有助眼睛休息，以防止失眠、心悸或頭暈等症狀，其中，觀看藝術展竟對放鬆眼睛有用。
用眼過度可致乾眼症/自律神經失調
內分泌新陳代謝科醫生陳潔雯在其facebook專頁上分享指，我們的眼睛和大腦每天都受到大量資訊的刺激，當長時間注視電腦或手機，很多人都會出現視覺疲勞問題。而如果要讓視覺休息，可以有以下益處：
1. 減輕視覺疲勞和乾眼症
- 影響：長期用眼容易讓眼睛感到乾澀、視力模糊，甚至引發頭痛。
- 視覺休息方法：欣賞藝術作品、眺望自然風光或閉眼休息等的視覺休息。
- 功效：有助充分的放鬆眼睛，並減少眼部肌肉的繃緊感覺，以降低乾眼症的風險。
2. 降低壓力和焦慮
- 影響：視覺疲勞會造成壓力和焦慮。
- 視覺休息方法：觀看柔和色調和和諧構圖的藝術作品或自然景色。
- 功效：有助降低體內的皮質醇(壓力荷爾蒙)水平，幫助穩定情緒，甚至提升幸福感。所以參觀藝術展覽不僅是「視覺享受」，還能有效調節壓力，讓人心情平靜。
3. 促進大腦的放鬆與創造力
- 影響：視覺疲勞會影響大腦的專注力和創造力。
- 視覺休息方法：觀賞藝術、遠眺窗外或短暫閉目。
- 功效：可以讓大腦切換模式，重新啟動思考能力，甚至激發創意。
4. 改善睡眠品質
- 影響：夜間過度使用螢幕或接觸強光會影響褪黑激素的分泌，導致入睡困難。
- 視覺休息方法：晚上欣賞藝術展、閱讀或冥想。
- 功效：有助於大腦進入放鬆狀態，提高睡眠品質。
5. 減少自律神經失調的風險
- 影響：長期處於高壓環境或過度用眼，可能影響自律神經的平衡，導致頭暈、心悸和腸胃不適等問題。
- 功效：可以幫助交感神經與副交感神經恢復平衡，進一步改善身心健康。
5大視覺休息方法 看藝術展也有用？
陳醫生指，可以透過以下5大方法，讓視覺休息變成日常習慣：
- 20-20-20 規則：每20分鐘用眼，望向20英尺(約6公尺)外的物體至少20秒。
- 欣賞藝術：透過參觀美術館、畫展或攝影作品，讓眼睛和大腦享受一次視覺的放鬆。
- 遠離螢幕：每天至少安排30分鐘不使用手機或電腦，讓視覺回歸自然。
- 閉眼冥想：短暫閉眼並進行深呼吸，能迅速釋放眼部壓力，讓情緒更加穩定。
- 親近大自然：戶外的綠色景觀和陽光是最天然的視覺療法，能有效減少壓力。
陳醫生續指，視覺休息的意思，不只是「看少一點」，而是「看對的東西」。當欣賞美的事物和參觀展覽時，不僅能讓眼睛得到休息，還能使心靈得到沉澱。
陳醫生建議，在這個資訊過載的時代，給自己一些視覺空間，不僅是放鬆，還是一種健康的投資。當你感到疲憊時，不妨走進美術館，或是望向窗外，讓視覺享受成為你日常生活的一部分。