用眼過度可致失眠頭暈？醫生教5招視覺休息 看藝術展也有用？

眼睛是我們的靈魂之窗，當眼睛出現問題就會波及全身。有醫生指出，放鬆眼睛對身體相當重要，並指出有5大方法有助眼睛休息，以防止失眠、心悸或頭暈等症狀，其中，觀看藝術展竟對放鬆眼睛有用。

內分泌新陳代謝科醫生陳潔雯在其 facebook專頁 上分享指，我們的眼睛和大腦每天都受到大量資訊的刺激，當長時間注視電腦或手機，很多人都會出現視覺疲勞問題。而如果要讓視覺休息，可以有以下益處：

5大視覺休息方法 看藝術展也有用？

陳醫生指，可以透過以下5大方法，讓視覺休息變成日常習慣：

20-20-20 規則：每20分鐘用眼，望向20英尺(約6公尺)外的物體至少20秒。

欣賞藝術：透過參觀美術館、畫展或攝影作品，讓眼睛和大腦享受一次視覺的放鬆。

遠離螢幕：每天至少安排30分鐘不使用手機或電腦，讓視覺回歸自然。

閉眼冥想：短暫閉眼並進行深呼吸，能迅速釋放眼部壓力，讓情緒更加穩定。

親近大自然：戶外的綠色景觀和陽光是最天然的視覺療法，能有效減少壓力。

陳醫生續指，視覺休息的意思，不只是「看少一點」，而是「看對的東西」。當欣賞美的事物和參觀展覽時，不僅能讓眼睛得到休息，還能使心靈得到沉澱。

陳醫生建議，在這個資訊過載的時代，給自己一些視覺空間，不僅是放鬆，還是一種健康的投資。當你感到疲憊時，不妨走進美術館，或是望向窗外，讓視覺享受成為你日常生活的一部分。