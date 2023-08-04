甲型流感｜一文睇清甲型流感治療、預防方法

口罩令解除了一段時間，街上愈來愈多人再戴口罩，但同時本港處於流感高峰期，近期患了流感求診人數增加。在3年多的口罩生活下，市民及小朋友應如何應對？甲型流感又是甚麼？兒童專科醫生徐梓筠為你逐一解答。

流感及甲型流感是甚麼？ 季節性流行性感冒(流感)是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病。而甲型流感是流感病毒的其中一種類型。 香港最常見的流感種類？ 可感染人類的季節性流感病毒有三種類型：甲型、乙型和丙型。在香港，甲型和乙型比較常見。

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夏季及冬季流感高峰期有甚麼分別？ 在香港，季節性流感會有兩個高峰期，分別為每年1至3/4月和7、8月。 香港主要的流感季節是冬季。相對冬季流感季節，夏季流感季節一般維持較短，而流感活躍程度亦較冬季輕微。 不同流感會有不同症狀嗎？ 甲型及乙型流感患者的病徵非常相似，難以單憑病徵去分辨是那類型。病徵可包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛；亦可能出現嘔吐和腹瀉等。咳嗽可能會持續較長時間，但發燒和其他病徵一般會在5至7天內自行減退。

小朋友患甲型流感最嚴重會有甚麼反應？ 小朋友免疫力較低，病情可能會較嚴重。他們可能會出現支氣管炎或肺炎，甚至腦炎/腦病變、心肌炎或心包膜炎等併發症，最嚴重的可引致死亡。 流感高峰期家長應如何保護兒童？ 建議接種季節性流感疫苗，因為疫苗能安全和有效地預防季節性流感和其併發症；另外要保持良好的個人和環境衞生，勤洗手，有需要時要戴上外科口罩；減少去人多擠迫的地方；當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩及盡早向醫生求診。

如小朋友感染甲型流感，會否引起其他症狀？ 如果小朋友同時感染多種病菌，症狀可能會更嚴重。例如 同時患上流感與2019冠狀病毒病的患者會有較大可能出現嚴重併發症和死亡。 如何醫治患有甲型流感的小朋友？ 充足休息和多喝水。

若出現流感病徵，不應上班或上學。如果病徵持續或惡化，應立即求診。

醫生會因應小朋友的病情，或會處方抗病毒劑來減輕病情和縮短患病時間。

流感藥物對小朋友適用嗎？ 在合適的個案，醫生可能會處方抗病毒藥物 來減輕病情和縮短患病時間。如果能在發病起48小時內服用，效果更為顯著。 小朋友適合打流感針嗎？ 除有已知禁忌症的人士外，所有年滿6個月或以上人士均應接種，以保障個人健康。接種疫苗後約兩星期，體內便會產生足夠抗體對抗流感。

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流感針有否副作用？之後每年都要打？ 市面上有兩種流感疫苗可供兒童選擇，包括注射接種的滅活流感疫苗(滿6個月或以上)和噴鼻接種的減活流感疫苗(2歲以上)。兩種疫苗也十分安全和有效。 滅活流感疫苗：接種處可能出現痛楚、紅腫外，一般並無其他副作用。部分人士在接種後6至12小時内可能出現發燒、肌肉疼痛，以及疲倦等症狀，這些症狀通常會在兩天內減退。 減活流感疫苗：最常見的副作用包括鼻塞或流鼻水(所有年齡人士)、發燒(兒童)和喉嚨痛(成人)。 建議每年接種疫苗，這是由於在上一季度接種疫苗後建立的免疫力會隨著時間降低，在下一季度可能會降至沒有保護作用的水平。另外由於流行的季節性流感病毒株可能會不時改變，因此流感疫苗的病毒株成分每年會根據流行的病毒株而更新以加強保護。 所以為了有足夠及有效的保護，小朋友及其家庭成員應每年接種當季的流感疫苗。

兒童專科醫生徐梓筠