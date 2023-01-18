男人之苦｜雄性脫髮可能與常喝甜飲有關？

不少男性踏入中年後都有脫髮的困擾，一般都是與荷爾蒙有關的雄性脫髮，而且患病率有上升趨勢，例如內地男性出現雄性脫髮的比率就由十年前的21.3%上升至近年的27.5%，而最新研究就發現問題或與男士經常喝甜飲有關。

清華大學研究

該項由北京清華大學進行的研究，在全國31個省份招募了逾1,000名大學生及教職員，他們需要填寫一份詳細的問卷，提供個人基本資料、頭髮健康狀況、飲食習慣、生活模式及心理狀態等資料，以了解甜飲與脫髮是否有關係。