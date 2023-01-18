男人之苦｜雄性脫髮可能與常喝甜飲有關？

不少男性踏入中年後都有脫髮的困擾，一般都是與荷爾蒙有關的雄性脫髮，而且患病率有上升趨勢，例如內地男性出現雄性脫髮的比率就由十年前的21.3%上升至近年的27.5%，而最新研究就發現問題或與男士經常喝甜飲有關。
清華大學研究
該項由北京清華大學進行的研究，在全國31個省份招募了逾1,000名大學生及教職員，他們需要填寫一份詳細的問卷，提供個人基本資料、頭髮健康狀況、飲食習慣、生活模式及心理狀態等資料，以了解甜飲與脫髮是否有關係。
逾半數有雄性脫髮
結果顯示，高達57.6%的參加者都有雄性脫髮的問題，他們年紀普遍較大、曾經或仍有吸煙、教育程度較低、少做運動、睡眠時間較少、有焦慮或創傷後遺症、有家族病史，以及經常漂染或電髮。
至於飲食方面，出現雄性脫髮的男士，通常較多吃煎炸物，亦較少食用蔬菜，並較多食用甜食和雪糕，例如他們每星期平均飲用多達4.3公升的甜飲，比起沒有脫髮問題的男性多1.8公升。有關研究已刊載於《Nutrients》。
毛囊養分減少
研究人員指出，高糖飲食會提高血糖濃度，刺激身體將葡萄糖轉化為其糖類，導致供應毛囊的養分減少，亦會令身體囤積脂肪，增加脫髮的風險。不過，專家指結果雖顯示高糖飲食與雄性脫髮有關連，但仍需進一步研究才能證實兩者的因果關係。