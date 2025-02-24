男子吞嚥正常揭患食道癌 食道癌4大症狀 胃酸倒流要小心

不少人都誤以為患上食道癌就一定會出現吞嚥問題，但其實吞嚥困難可能已經是晚期症狀。有醫生分享病例指，一名80歲男子吞嚥正常，但卻在檢查後發現患上食道癌。醫生指出，食道癌有4大症狀，如果出現胃酸倒流就要多加小心。

男子吞嚥正常揭患食道癌

胃腸肝膽科醫生林相宏在其facebook專頁上分享指，許多人對食道癌的認識往往集中在嚴重的吞嚥困難上，但其實這種癌症在早期階段可能沒有任何明顯的症狀，而長期的飲酒與胃酸倒流等風險因素會增加發病的可能性。

李醫生指，該名男子長期有喝酒的習慣，儘管年紀大了酒量有所減少，但每天仍飲用一瓶紅酒。不過，男子的身體健康，食慾良好，吞嚥沒有問題，並且沒有胃酸倒流的症狀。但經胃鏡檢查後發現有胃酸倒流，所以長期服用胃藥。由於男子患有糖尿病，所以醫生建議他接受了胃鏡和胰臟內視鏡超聲波的檢查，結果顯示食道下端的黏膜和血管因長期受到胃酸和酒精的刺激而變得不規則，活檢結果證實為早期食道癌(鱗狀細胞癌)。所幸仍是早期，所以可以接受手術治療。

