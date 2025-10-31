男子完全戒食澱粉 糖尿病風險反激增44% 醫生教4招用碳水減肥

不吃澱粉減肥反而患上糖尿病？有醫生指出，一名男子為了減肥，完全戒吃白飯與麵包，每天三餐只攝取蛋白質，有研究分析出其糖尿病風險反而會激增44%。醫生指出，減肥不一定要嚴格限制澱粉攝取，並推介有4大方法在吃碳水同時，也有減肥功效，並有效降低16%糖尿病風險。

戒食澱粉糖尿病風險反激增44% 減重科醫生蕭捷健在其facebook專頁上分享指，近日哈佛於《Diabetes Care》發表一項研究，追蹤近20萬人長達30年資料，發現若使用錯誤的方法，所謂的健康低碳飲食不僅無法預防糖尿病，反而可能使風險增加超過40%。蕭醫生指，研究中有2類人如下： A先生：為了減重，嚴格戒掉白飯和麵包。他通常會早餐吃煙肉配搭奶油咖啡、午餐吃淋滿的芝士的牛排、而晚餐就吃炸雞。

B小姐：為了減重，減少攝取精緻澱粉。她使用橄欖油和牛油果油補充好油、攝取豆腐和魚肉作為蛋白質，吃大量蔬菜和一小份糙米飯。 哈佛研究發現，A先生的第二型糖尿病風險比一般人高出44%；而B小姐第二型糖尿病風險風險則降低了16%。

