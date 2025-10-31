熱門搜尋:
健康
2025-10-31 07:00:00

男子完全戒食澱粉 糖尿病風險反激增44% 醫生教4招用碳水減肥

分享：

不吃澱粉減肥反而患上糖尿病？有醫生指出，一名男子為了減肥，完全戒吃白飯與麵包，每天三餐只攝取蛋白質，有研究分析出其糖尿病風險反而會激增44%。醫生指出，減肥不一定要嚴格限制澱粉攝取，並推介有4大方法在吃碳水同時，也有減肥功效，並有效降低16%糖尿病風險。

戒食澱粉糖尿病風險反激增44%

減重科醫生蕭捷健在其facebook專頁上分享指，近日哈佛於《Diabetes Care》發表一項研究，追蹤近20萬人長達30年資料，發現若使用錯誤的方法，所謂的健康低碳飲食不僅無法預防糖尿病，反而可能使風險增加超過40%。蕭醫生指，研究中有2類人如下：

  • A先生：為了減重，嚴格戒掉白飯和麵包。他通常會早餐吃煙肉配搭奶油咖啡、午餐吃淋滿的芝士的牛排、而晚餐就吃炸雞。
  • B小姐：為了減重，減少攝取精緻澱粉。她使用橄欖油和牛油果油補充好油、攝取豆腐和魚肉作為蛋白質，吃大量蔬菜和一小份糙米飯。

哈佛研究發現，A先生的第二型糖尿病風險比一般人高出44%；而B小姐第二型糖尿病風險風險則降低了16%。
 

食物營養7大類｜蛋白質/維他命外仲有乜？（am730製圖） 食物營養7大類｜碳水化合物（am730製圖） 食物營養7大類｜蛋白質（am730製圖） 食物營養7大類｜脂肪（am730製圖） 食物營養7大類｜維他命（am730製圖） 食物營養7大類｜礦物質（am730製圖） 食物營養7大類｜膳食纖維（am730製圖） 食物營養7大類｜水分（am730製圖）

澱粉降體重換走長期健康？

許多人可能會疑惑，明明像A先生一樣完全戒食澱粉，的確會令體重下降。不過，這項研究證明，雖然短期內可能在體重上有改變，但身體內部卻因為攝取過多不好的動物性脂肪和缺乏纖維，導致慢性發炎，並漸漸使胰島素失靈。這是一種用長期健康換取短期體重的「假勝利」。

4招用碳水減肥

蕭醫生解釋，其實不需要放棄碳水飲食，只需進行碳水循環就可以減重並改善身體問題。

1. 蛋白質升級：

  • 把一半的紅肉換成植物性蛋白。把牛排換成香煎豆腐，煙肉換成毛豆，這樣身體會感覺更清爽。

2. 油脂升級：

  • 用橄欖油、牛油果、堅果取代忌廉、豬油和各種加工油品。好油是身體的潤滑劑，不是敵人。

3. 碳水升級：

  • 把精緻澱粉換成全穀物。如果你要吃碳水，請選擇糙米、藜麥、蕃薯、豆類，它們富含纖維，是穩定血糖的好幫手。

4. 低碳平衡：

  • 高碳、大餐的隔天，可以低碳一天不吃澱粉，這樣能幫助排除身體的多餘糖分，不需要長期維持。

蕭醫生表示，其實高品質、以植物性蛋白為主的低碳飲食，才是讓我們活得更久、更健康、血糖穩定的真正路徑。

