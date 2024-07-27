男子肺部病變「肺結節」竟是早期肺癌！「手術3D定位」成功除病灶、保全肺功能

3D 影像立體定位 精準掌握肺結節位置

「肺結節很小，躲在肺部中，就像西瓜裡的西瓜核！」羅東博愛醫院胸腔外科白楚彬醫生表示，要精準去除肺結節又必須盡量不損害肺功能，難度極高，就像要穿透西瓜挖出西瓜子一樣。但近年羅東博愛醫院引進的3D影像立體定位，能夠在術前先利用多張電腦斷層掃描影像，重組出肺部的3D圖像，精準掌握肺結節的位置。

白楚彬醫生說，當肺結節的位置有了精確的定位，醫生就可以在手術前精確地計劃出最理想的切除範圍，將病灶完整無虞地切除，同時讓肺部傷害降到最低。