男子肺部病變「肺結節」竟是早期肺癌！「手術3D定位」成功除病灶、保全肺功能

59歲男子阿劉(化名)，吸煙超過30年，經低劑量電腦斷層檢查(LDCT)篩檢篩出肺結節，追蹤一年後發現有增大現象，醫生判斷肺結節為惡性可能性高。經過討論，阿劉決定進行手術以絕後患。
3D影像立體定位 精準掌握肺結節位置
「肺結節很小，躲在肺部中，就像西瓜裡的西瓜核！」羅東博愛醫院胸腔外科白楚彬醫生表示，要精準去除肺結節又必須盡量不損害肺功能，難度極高，就像要穿透西瓜挖出西瓜子一樣。但近年羅東博愛醫院引進的3D影像立體定位，能夠在術前先利用多張電腦斷層掃描影像，重組出肺部的3D圖像，精準掌握肺結節的位置。
白楚彬醫生說，當肺結節的位置有了精確的定位，醫生就可以在手術前精確地計劃出最理想的切除範圍，將病灶完整無虞地切除，同時讓肺部傷害降到最低。
單孔微創胸腔鏡手術 傷口小、恢復快
透過術前高科技精準規劃，醫療團隊經由胸腔一處2至3公分傷口，以單孔微創胸腔鏡手術成功且快速的移除肺結節，後續經過病理化驗，證實為早期肺癌。
白楚彬醫生補充，過去傳統手術須在胸前開出15至20公分傷口，但現今透過微創高解析影像手術系統、搭配術前3D影像立體重組，較能精準計劃切除範圍，達到傷口小、失血少、保留較完整肺功能等優點，因此術後病人也能較快恢復工作與生活。因早期發現、早期治療，阿劉術後一周內就重回職場，目前病況穩定，僅須定期覆診追蹤。
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