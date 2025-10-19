男童得疝氣被誤會食太飽 單孔微創腹腔鏡手術治療無疤痕

張媽媽幫4歲兒子小寶洗澡時，發現他右側鼠蹊部常常鼓起一塊，站著的時候特別明顯，以為是吃太飽了；又發現活潑好動的小寶最近上廁所或洗澡時，右側鼠蹊部常有明顯腫塊，躺平有時可推回。張媽媽帶小寶到仁愛長庚合作聯盟醫院兒童外科董宣杋醫生門診求診，結果確診為腹股溝疝氣。 由兒童外科、麻醉科和兒童內科團隊聯合照護，採用單孔微創腹腔鏡疝氣手術治療，術程僅約30至50分鐘，術後當天就能下床走動與飲食，第二天出院。一周後覆診，張媽媽開心地說，真的沒有疤痕，連阿公阿嬤都說像沒開過刀一樣！

寶寶鼠蹊部鼓起或腫塊可能是疝氣 手術才能根治 董宣杋醫生表示，如果家中寶寶的鼠蹊部陰囊鼓起一塊，當哭鬧或是活動時腫塊更加明顯，就有可能是「兒童腹股溝疝氣」的徵兆。這是一種常見的兒童外科疾病，源自於腹膜鞘突未完全閉合，常見症狀包括鼠蹊部或陰囊腫塊，在活動或哭鬧時更明顯。 兒童疝氣與成人疝氣不盡相同，兒童疝氣有可能卡住腸子而導致腸壞死，須緊急開刀處理。如果疝氣無法復位，同時伴有食慾減退、嘔吐、便秘或無法安撫的哭鬧，很有可能是嵌頓性疝氣，必須立即到醫療院所處理排除。

微創手術預後良好 復發率及併發症低 董宣杋醫生指出，疝氣不會自行閉合，必須以手術修補方式才能根治，其大多數預後良好。傳統疝氣手術大多是切開鼠蹊部，於疝氣處直接操作，對精索傷害較大，傷口也較大(單側疝氣約2公分)，術後疤痕明顯、復原時間較長。單孔微創腹腔鏡疝氣手術僅有肚臍1個切口(約0.5至1公分)，以及一至兩個0.1公分針孔，就能靠腹腔鏡直接檢查和治療雙側疝氣，不僅減少二次手術風險，把傷口藏在肚臍裡，手術時間和傳統手術一樣，復發率及併發症都很低。

有疑似症狀請盡快就醫 疝氣術後務必妥善照護 董宣杋醫生說，病童在術後初期可依照醫生指示逐漸增加活動量，但是應該避免跑跳或提重物等劇烈活動、憋尿或用力解便，以免影響傷口癒合，而且要多喝水、多吃蔬菜水果與高纖維食物，養成規律的排便習慣。術後傷口如使用生物膠照顧，術後當天便可淋浴，但也要定期覆診，讓醫生檢查傷口癒合的情況。 董宣杋醫生強調，預防兒童疝氣加劇要注意均衡飲食，避免因長期便秘或咳嗽而增加腹部壓力，適當休息以保持充足睡眠。建議父母應該留意觀察兒童尤其是在哭鬧、咳嗽或用力時，腹股溝是否有鼓起或陰囊不對稱的情形，一旦發現疑似疝氣的症狀應立即就醫，由小兒外科醫生評估治療，讓孩子健康成長。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】