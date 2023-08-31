留意腳痺、腳痛等5個P！把握急性肢體缺血治療黃金時間

69歲吳先生有高血壓、糖尿病，以及末期腎臟疾病須長期洗腎。此外，還曾因雙下肢周邊動脈阻塞疾病，導致間歇性跛行就醫求診，經下肢動脈介入治療後症狀緩解，但吳先生血管健康程度較差，三餐又常外食，喜好油炸、高熱量的Pizza、汽水等，因此下肢治療後又在107年到112年之間復發5次。
今年7月某日，吳先生起床後突然覺得腳嚴重疼痛、冰冷、麻木無力，便立刻到新光醫院急症室，檢查發現是股動脈急性栓塞造成肢體缺血症。透過新型機械性血栓清除導管進行微創介入治療打通阻塞處，並以血栓溶解、血管擴張藥物治療，才得以重建下肢血流。
急性肢體缺血症是甚麼？有哪些病因？
「急性肢體缺血症」可能會因外傷產生，不過大部分都是因為血管栓塞或血栓形成導致。新光醫院周邊血管中心吳典育主任表示，血栓形成通常是周邊血管疾病引起，而栓塞通常是心臟打出的小血塊順著血流被推向遠側，阻塞動脈血流所致。
吳典育主任提到，急性肢體缺血症是一個周邊動脈疾病進展到末期的表現，罹患周邊動脈疾病的病人約有1%至3%會惡化成急性肢體缺血，病人會因為不適當的肢體血流，產生肢體疼痛、潰瘍或壞疽等症狀。
注意5P把握黃金治療時間 定期監察、控制風險因素
雖然急性肢體缺血症是周邊動脈疾病的末期表現，但在臨床上仍是可治療的疾病。吳典育主任提到，急性肢體缺血症一旦發作會有以下5P症狀，包括：
- 疼痛(pain)
- 摸不到脈搏(pulseless)
- 腳痺(paresthesia)
- 腳蒼白(pale)
- 癱瘓(paralysis)
吳典育主任提醒，雖然急性肢體缺血症不會造成立即的生命危險，但患者若無法在黃金6至12小時內治療，可能會造成下肢功能缺損或是截肢，甚至有死亡的風險，急性肢體缺血的病人1年死亡率高達25%，約有30%的病人須做截肢手術保全性命。
因此，民眾若有相關症狀應立即前往醫療院所診斷、治療。此外，周邊動脈疾病即使治療後，都還是有可能會因年齡、不良生活習慣(如：吸煙)、共病而再次復發。
吳典育主任強調，持續且定期門診監察非常重要，患者應接受適當藥物治療、維持良好生活型態、控制風險因素，一旦又出現症狀，需立即就醫進行評估與治療。
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